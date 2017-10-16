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РИА Наука
РИА Наука

Собаки оказались эгоистичнее волков, выяснили ученые

22:3416.10.2017
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© Фото : Rooobert Bayer (Wolf Science Center, Ernstbrunn, Austria)Волки сообща добывают себе пищуВолки сообща добывают себе пищу
© Фото : Rooobert Bayer (Wolf Science Center, Ernstbrunn, Austria)

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Необычный эксперимент, проведенный среди нескольких групп домашних собак и диких волков, показал, что "санитары леса" гораздо более склонны к кооперации с себе подобными, чем "лучший друг человека", говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Сегодня наши многие коллеги считают, что эволюция собак и человека во многом шла по схожему пути – и люди, и псы постепенно становились более дружелюбными к себе подобным и друг к другу, и учились совместно решать сложные задачи. С другой стороны, то, как сегодня живут собаки и как живут волки, намекает на обратное. Мы проверили, какая из этих теорий верна", — пишет Фридерика Ранге (Friederike Range) из университета Вены (Австрия).

Кадр из мультфильма Эдуарда Назарова Жил-был пес
© Союзмультфильм
Ученые выяснили, что разные виды волков воют на разных "наречиях"

Одной из отличительных черт волков, предков современных собак, считается их нелюдимость и неспособность сопереживать и помогать ближним. В некоторых языках, в том числе и в русском, слово "волк-одиночка" стало символом подобных качеств, которые, как достаточно давно считали эволюционисты, было постепенно "выведено" из предков собак во время их одомашнивания.

С другой стороны, как отмечает Ранге, волки обычно живут в достаточно крупных стаях, члены которой, как считают некоторые исследователи, координируют свои действия во время охоты и сообща добывают пищу. Другие зоологи сомневаются в наличии подобной способности у волков и считают, что каждое животное руководствуется только своими личными интересами при погоне за добычей, не думая и не заботясь о сородичах.

Австрийские зоологи проверили, так ли это, используя очень простой эксперимент, который ученые часто используют для того, чтобы оценивать способность того или иного вида обезьян, других млекопитающих или даже птиц к внутригрупповой кооперации.

В рамках этих опытов ученые помещают рядом с клеткой с животными особый стол, на который они помещают два куска мяса, находящиеся вне досягаемости для обитателей этих вольеров. К этому же столу прицеплена веревка и особый набор из нескольких шкивов и блоков, который может "катапультировать" еду внутрь клетки, если оба животных одновременно потянут за оба конца веревки.

Собака и волчонок, архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученые выяснили, что все собаки происходят от одного общего предка

Показав, как работает этот прибор нескольким десяткам волков и собак, ученые разделили их на пары и начали наблюдать за тем, научатся ли они доверять друг другу и совместно решить эту загадку.

Как отмечают исследователи, и собаки, и волки одинаково часто пытались совместно вытащить куски мяса, однако успех в этом деле гораздо чаще сопутствовал парам волков, чем собак. Как правило, они справлялись с этой задачей в 40-80% случаев, тогда как собаки даже после очень длительных тренировок делали это лишь в нескольких случаях из ста.

Что интересно, вероятность успеха среди пар волков достаточно сильно зависела от того, как хорошо животные знали друг друга, что указывает на то, что они синхронизировали свои действия не рефлекторно или "машинально", а из-за наличия доверия друг к другу.

"Лучшие друзья человека", по пока непонятным причинам, не могли синхронизировать свои действия и тянули за веревку или слишком рано, или слишком поздно, в результате чего она вылетала из блоков и животные теряли возможность получить дополнительную порцию мяса.

Кадр из мультфильма Три поросенка
© Даррел Руни (1999)
Ученые вычислили скорость, с которой дул волк в "Трех поросятах"

Почему собаки провалились в этих тестах? Как считают зоологи, это связано с тем, что домашние псы, живущие в одних и тех же семьях, крайне редко сталкиваются с ситуациями, когда им приходится делиться едой или какими-то другими ресурсами с другими собаками или прочими питомцами.  По этой причине собаки крайне редко как конфликтуют, так и сотрудничают друг с другом.

Подобные неожиданные результаты опытов, как отмечают исследователи, говорят не только о том, что волки не являются эталонными "одиночками", но и свидетельствуют о том, что развитие толерантности к человеку и к другим живым существам вряд ли было движущим фактором в эволюции собак.

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РИА Наука
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Популярные комментарииВсе комментарии
R.E.A.C.T.O.R 68
Собака - друг человека.
Человек - самое эгоистичное существо на планете.
22:41
16.10.2017
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