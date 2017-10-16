Два корейских спутника запустят на "Союзах" в 2019 и в 2020 годах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Южнокорейские спутники дистанционного зондировния Земли CAS500-1 и CAS500-2 запустят на российских ракетах "Союз-2.1а" в конце 2019 и в 2020 году, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор компании-оператора пусков — "Главкосмос" — Денис Лысков.

"Первый пуск где-то в конце 2019 года, и (второй —) 2020 год", — сказал он в кулуарах форума "Открытые инновации".

Лысков добавил, что сейчас идет работа по подбору малых аппаратов в качестве попутной нагрузки к двум пускам.

По словам Лыскова, "Главкосмос" также ведет активную работу по продвижению отдельных российских узлов, подсистем, материалов и комплектующих для космической техники среди иностранных заказчиков.

"Мы хотим сейчас более качественно представить продукцию наших предприятий по материалам и комплектующим для спутникостроения… Средства, которые были государством инвестированы в техническое переоснащение предприятий, они позволяют предложить подсистемы, комплектации, материалы, например, солнечные панели, сотовые панели", — уточнил Лысков.

"Главкосмос" заявил в конце августа о подписании двух контрактов на запуски двух корейских спутников дистанционного зондирования Земли. Оба спутника будут выведены на расчетные орбиты на ракетах "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат". Контракт на запуск спутника CAS500-1 "Главкосмос" подписал с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ). Второй спутник (CAS500-2) будет запущен в интересах компании Korea Aerospace Industries.

Основная миссия аппаратов CAS500-1 и CAS500-2 заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система дистанционного зондирования Земли высокого разрешения).

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".