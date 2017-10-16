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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, чем отличается работа сердца мужчин и женщин

12:1916.10.2017
05900
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкАппаратура в медицинском кабинетеАппаратура в медицинском кабинете
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Высокая смертность мужчин от болезней сердца и сосудов может объясняться тем, что мужчины чаще и раньше становятся жертвами аритмии сердца, связанной с развитием ожирения, говорится в статье, опубликованной в журнале Circulation.

"Мы советуем и мужчинам, и женщинам прямо сейчас начать бороться с лишними килограммами. Они сильнее влияют на шансы развития аритмии у сильного пола, и поэтому для них контроль за своим весом вообще является обязательной процедурой, особенно для мужчин с ожирением", — заявила Кристина Магнуссен (Christina Magnussen) из университета Гамбурга (Германия).

Кофе
© Flickr / Kaleb Fulgham
Ученые: кофе не вызывает приступов аритмии у сердечников

Мерцательная аритмия — одно из самых распространенных заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма. Она может приводить к возникновению тромбов и остановке сердца. Образование тромбов из-за нарушения сокращений предсердий происходит, как правило, в ушке левого предсердия. Эти сгустки крови могут через кровь попасть в различные органы, в частности, в головной мозг, и вызвать ишемический инсульт.

Магнуссен и ее коллеги раскрыли необычные различия в развитии этой болезни сердца у мужчин и женщин, пытаясь найти различные генетические и негенетические факторы, такие как особенности диеты, вредные привычки или стиль жизни, влияющие на вероятность заполучить ее в средние и пожилые годы жизни.

Для ответа на этот вопрос ученые проследили за жизнью примерно 80 тысяч жителей Европы в возрасте от 24 до 97 лет, не имевших проблем с сердцем до начала наблюдений. За последующие 15-30 лет достаточно большое число из них приобрело мерцательную аритмию, что позволило медикам понять, какие факторы влияют на ее развитие.

Сердце с заплаткой из другой ткани в представлении художника
© Пресс-служба МФТИ
Ученые из МФТИ создали первую компьютерную модель больной сердечной ткани

Сильнее всего, к большому удивлению ученых, на нее влиял пол пациента – в среднем, примерно 6,4% мужчин, участвовавших в проекте, стало жертвами артимии, тогда как лишь 4,4% женщин получило подобный диагноз. Что еще интереснее, мужчины начали массово приобретать эту болезнь уже в 50 лет, тогда как среди женщин этот всплеск начался лишь в 60 лет.

Почему это произошло? Как полагают ученые, подобные различия обусловлены двумя взаимосвязанными вещами – большей подверженности мужчин различным воспалительным процессам и большей распространенности ожирения среди них. Как правило, появление лишних килограммов сопровождается появлением множества очагов воспаления в организме, что может способствовать развитию проблем с сердцем.

Газированный напиток
© Fotolia / Nisakorn Neera
Употребление колы может привести к аритмии, считают ученые

В частности, повышение индекса массы тела всего на один пункт повышало вероятность развития аритмии на 31% для мужчин, и на 12% для женщин. Другие факторы риска, такие как вредные привычки, стиль жизни и генетические факторы, играли заметно меньшую роль в развитии аритмии, чем воспаления и связанные с ними лишние килограммы.

Учитывая то, что население Земли стремительно стареет, ученые предлагают начать бороться с аритмией, одним из главных факторов риска для пожилых людей, уже сегодня, разрабатывая и продвигая стратегии по борьбе с эпидемией ожирения, охватившей почти все страны мира.

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