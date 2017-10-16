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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли загадку рождения самых мощных космических лучей

11:3816.10.2017
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© Фото : NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)Изображение взорвавшейся сверхновой звезды, сделанное с помощью телескопа ХабблИзображение взорвавшейся сверхновой звезды, сделанное с помощью телескопа Хаббл
© Фото : NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Первый масштабный анализ свойств космических лучей, падающих на Землю, показал, что самые мощные из них возникают не внутри нашей Галактики, а далеко за ее пределами, сообщает пресс-служба Технологического института в Карлсруэ.

"Космические лучи можно назвать своеобразными "послами" Вселенной, которые позволяют нам узнать много нового про то, как она возникла и как она выглядит сегодня. Они позволяют нам взглянуть на саму историю космоса. То, что мы зафиксировали избыток лучей, приходящих к нам из определенных точек неба, заметно прояснило то, где находится их потенциальная "родина", — заявил Маркус Рот (Markus Roth) из Технологического института в Карлсруэ (Германия).

Суперпузырь в созвездии Лебедя, окруженный “коконом” космических лучей
© Science /AAAS
Галактические пузыри газа оказались фабриками космических лучей

Космические лучи были открыты в 1912 году австрийским физиком Виктором Хессом во время одного из полетов на воздушном шаре, в ходе которых он замерял уровень радиации в атмосфере. Они представляют собой элементарные частицы и ядра атомов разных элементов, разогнанные до околосветовых скоростей, давно представляют одну из главных загадок для науки и источников опасности для здоровья космонавтов и астронавтов.

На сегодняшний день среди ученых нет консенсуса об их происхождении – часть астрономов считает, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие предполагают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках. Что еще интереснее, третья группа исследователей считает, что их порождают распады частиц темной материи в центре Галактики.

Рот и его коллеги уже почти десять лет наблюдают за космическими лучами, которым удается "пробить" атмосферу Земли и достичь ее поверхности, используя мощности телескопа Пьера Оже, построенного в 2008 году специально для наблюдений за частицами высоких энергий в аргентинской части Анд.

Магнитный "щит" и атмосфера Земли, как отмечают исследователи, в данном случае играют роль своеобразного фильтра, так как их могут пробить лишь самые мощные космические лучи, обладающие достаточно высокой скоростью движения и энергией. Наблюдая за тем, откуда они прилетают, ученые пытались понять, является ли их источником Галактика или ее "соседи".

Модель межзвездного магнитного поля за пределами Солнечной системы по данным IBEX. Красной стрелкой показано направление движения Солнечной системы в Галактике
© NASA/IBEX/UNH
Ученые объяснили неравномерность попадания космических лучей на Землю

Первые промежуточные итоги этих наблюдений были опубликованы в 2009 году, и они показали, что самые мощные лучи имеют внегалактическое происхождение. Не все поверили в подобные замеры, так как телескоп "Ферми", следивший за центром Млечного Пути, параллельно показал, что туманности, оставшиеся после взрывов сверхновых, тоже являются источником частиц высокой энергии.

По этой причине Рот и его коллеги потратили последующие 8 лет на накопление дополнительных порций данных, которые, как надеялись астрофизики, должны были подтвердить их первоначальную гипотезу.

Недавно этот процесс был завершен, и сейчас, по словам Рота, можно с уверенностью говорить о том, что самые мощные космические лучи действительно имеют внегалактическое происхождение. Их самые яркие "очаги", как показывают данные с телескопа Пьера Оже, находятся на очень большом расстоянии от ядра Галактики, эквивалентном тому, если бы мы взяли и склеили друг с другом примерно 240 полных Лун.

Дуга Млечного Пути сфотографированная в Чили
© Фото : ESO/M. Claro
Ученые выяснили, что порождает загадочные гамма-лучи в центре Галактики

Их источник, как отмечают астрономы, пока остается загадкой, однако они, судя по частоте падения на Землю и другим свойствам, возникли в близлежащих галактиках, расположенных на небольшом расстоянии от Млечного Пути.

В ближайшее время детекторы обсерватории Пьера Оже будут обновлены. Это, по словам Рота, позволит ей не только наблюдать за частицами, чья энергия будет в десятки и сотни раз выше, чем у текущего "улова" космических лучей, но и найти их источник, так как атмосфера Земли не будет сильно искривлять траекторию движения столь сильно разогнанных частиц.

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