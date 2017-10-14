Ученые выяснили, что нужно есть детям перед экзаменами

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чтобы получить краткосрочное усиление мозговой активности, дети должны перед экзаменами есть чернику. К таким выводам пришли ученые из Университета Рединга. О результатах их исследований написала The Telegraph.

Ученые дали задание группе детей младшего школьного возраста: они должны были следить за стрелками на экране компьютера и нажимать на клавиши, соответствующие их направлению.

Те, кто перед заданием выпил напиток с содержанием черничного сока, справлялись быстрее и точнее остальных на 10%.

О полезных свойствах черники — например, о противовоспалительном и противоокислительном эффектах — было известно и раньше, однако новое исследование доказало способность этой ягоды положительно влиять и на когнитивные навыки.

" Впервые мы наблюдаем позитивный эффект флавоноидов (растительные полифенолы, содержащиеся в чернике — ред.) на способность детей к целенаправленной деятельности", — отметила профессор Клэр Уильямс из Университета Рединга.