"Прогресс" доставит на МКС скафандр "Победа", созданный онкобольными детьми

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Корабль "Прогресс МС" в числе других грузов доставит к Международной космической станции (МКС) необычный скафандр "Победа", сообщила РИА Новости основатель движения "Юнити" Алена Кузьменко.

На скафандре — рисунки детей с онкологическими заболеваниями; "Победа" — продолжение международного арт-проекта "Скафандр", в котором участвуют "Роскосмос" и другие мировые космические агентства.

"В создании "Победы" вместе с космонавтами "Роскосмоса" Юрием Гидзенко, Андреем Бабкиным и Николаем Тихоновым участвовали дети и взрослые с онкологическим диагнозом и их семьи из Липецка, Ярославля и Москвы. Скафандр также побывал и на родине этого проекта в Хьюстоне (США). На мастер-классе в больнице Texas Children космонавт Николай Тихонов и астронавты Николь Стотт, Джек Фишер, Майк Форман и Даг Уилок создали атмосферу взаимопомощи и поддержки, подбадривая и вдохновляя детей", — напомнила Кузьменко.

"Россия присоединилась к этому международному проекту в 2016 году, когда российские пациенты рисовали свои мечты на скафандре "Единство" вместе с детьми и взрослыми из США, Канады, Японии и Германии. Основная идея проекта в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на скафандре. Ведь мечта, достигшая звезд, обязательно сбудется", — добавила она.

По ее словам, вывод скафандра "Победы" в открытый космос будет символизировать борьбу детей с болезнью, нет ничего невозможного, а победа достижима.

Арт-проект "Cкафандр" был создан несколько лет назад астронавтом НАСА Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос были отправлены уже три разрисованных скафандра, в том числе "Единство", в создании которого участвовали российские дети вместе с пациентами из США, Канады, Японии и Германии.

В России организатором проекта выступило общественное движение "Юнити" при активном участии госкорпорации "Роскосмос", космонавтов Александра Мисуркина, Федора Юрчихина, Юрия Гидзенко, Николая Тихонова и Андрея Бабкина, а также сети диагностических центров "МРТ-Эксперт" и "Модульбанка". Кроме того, проект поддержали ракетно-космическая корпорация "Энергия" и научно-производственное предприятие "Звезда".