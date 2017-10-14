Космический грузовик "Прогресс МС-07" отправили к МКС после переноса пуска

КОРОЛЁВ (Московская обл.), 14 окт — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-07" стартовал к МКС на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется трансляция пуска.

"Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — объявил комментатор. Грузовик выведен на расчетную орбиту.

Старт изначально планировался 12.32 мск 12 октября, однако автоматика остановила процесс, и запуск перенесли на резервную дату. Причину переноса пуска до сих пор не объявили.

Предполагалось, что корабль впервые в истории пристыкуют к станции всего через три часа с момента старта за счет полета по двухвитковой схеме — когда космический аппарат от делает всего два витка вокруг Земли с момента старта до стыковки. Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме, а традиционным — двухсуточная схема, занимающая около 50 часов.

Именно по традиционной длинной схеме и полетит "Прогресс МС-07". Реализовать короткий вариант не получится, потому что стартовое окно (диапазон времени, когда МКС пролетает над Землей по такой траектории, что кораблю хватит топлива при старте с Байконура) упущено. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.

Как сообщали в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", "Прогресс" доставит на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.