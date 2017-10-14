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Что убивает витамины

08:0014.10.2017
(обновлено: 08:21 14.10.2017)
08690
© Fotolia / viperagpФрукты, овощи и сокиФрукты, овощи и соки
© Fotolia / viperagp

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. Роль белков, жиров и углеводов в организме понятна — они являются источниками энергии и строительным материалом. Но трудно построить дом без соответствующих инструментов, каковыми и являются витамины. Они отвечают за нормализацию практически всех процессов в организме, их дефицит приводит к нарушению функционирования нашего тела, которое может вызвать серьезное заболевание. Самым известным примером является цинга — болезнь, вызванная недостатком витамина С.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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Всего витаминов 13: А, С, D, E, K, H, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Их делят на две группы: растворимые в жире (липофильные) и в воде (гидрофильные). Первая группа включает в себя A, D, E, K, а вторая — все остальные. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаГруппы жирорастворимых и водорастворимых витаминов
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Группы жирорастворимых и водорастворимых витаминов

Для употребления необходимой дозы витаминов недостаточно знать долю их содержания в продуктах. Дело в том, что обработка пищи и даже собственные вредные привычки (курение и пристрастие к  алкоголю) могут разрушать полезные вещества. Чтобы получать необходимое количество витаминов, необходимо знать, отчего именно продукты могут потерять свои полезные свойства. 

Витамин С называют аскорбиновой кислотой (химическая формула C6H8O6) и рекомендуют для повышения иммунитета. Но данное соединение крайне хрупко, разбить связи в нем может и свет, и температура, и соприкосновение с воздухом.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаСтруктура витамина С
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Структура витамина С

Конечно, если положить ломтик лимона в горячий чай, полностью витамин С не уничтожится. Молекула аскорбиновой кислоты разлагается при температуре 190°C. Но необходимо понимать, что снижение количества витамина в продукте не прямо пропорционально температуре обработки. 

В 100 граммах лимона содержится 40 миллиграммов витамина С. Согласно проведенным исследованиям, после обработки лимона кипящей водой в течение пяти минут в нем остается 1,31 миллиграмма витамина на 100 граммов продукта, а при настаивании в воде при комнатной температуре — 0,704 миллиграмма. Дело в том, что при температуре 50°С в продуктах еще остается кислород. Этот элемент имеет большую электроотрицательность, то есть способность перетягивать на себя электрон другого атома, за счет чего его прежнее соединение разрушается. А при температуре выше комнатной реакция окисления начинает протекать более активно, "отрывая" атомы от аскорбиновой кислоты. Но при достижении кипения воды, содержащейся в продукте, кислород испаряется, следовательно, число окислительных процессов уменьшается. 

© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
Цитрусовые

Но  в окислительной реакции может участвовать также, например, железо или медь, поэтому стоит обращать внимание на выбор посуды и приборов для подготовки продуктов, богатых витамином С. 

Свет также разбивает связи в молекуле аскорбиновой кислоты, поэтому нарезанные овощи сохраняют максимальное количество витамина в темном холодильнике. Кожура же охраняет продукты не только от воздействия света: так, например, в картофеле, запеченном с кожурой, содержание витамина будет выше, чем в его "обнаженном" собрате.  

© Фото : Дмитрий Ухов и Александр КолпаковФермерская курица с картофелем и клюквенным соусом
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков
Фермерская курица с картофелем и клюквенным соусом

Не менее известный витамин А, или ретинол (химическая формула C20H30O), необходим для зрения, роста костей, здоровья кожи и волос, а также нормальной работы иммунной системы. 

© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяТарталетки с печенью трески
© РИА Новости / Анна Людковская
Тарталетки с печенью трески

Он выдерживает высокие температуры (до 120-130°C) при отсутствии кислорода. Однако витамин А полностью устойчив к воздействию водой комнатной температуры. А вот открытый воздух разрушает его, как и свет, содержащий ультрафиолетовые лучи. Их энергии достаточно, чтобы разорвать химические связи в соединении. этот элемент также не сочетается с алкоголем, поэтому печень в вине будет не лучшим вариантом для желающих приготовить блюдо, богатое витамином А.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина полянинаСтруктура витамина А
© Иллюстрация РИА Новости . Алина полянина
Структура витамина А

В группу витаминов группы В входит пять разных веществ: В1, В2, В3, В6, В12. В1 разрушается при воздействии высокой температуры (120°C), но выдерживает до 140°C  в кислой среде. При добавлении соды в выпечку вы "убиваете" его, так как витамин не переносит нейтральную и щелочную среду, которую создает сода. Боится он и низких температур, — при замораживании теряется половина витамина В1, содержащегося в продукте. Вредит ему и соль, поэтому следует добавлять ее в продукты, богатые В1, непосредственно перед приемом пищи.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкГотовая хлебобулочная продукция
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Готовая хлебобулочная продукция

Его ближайший "собрат" рибофлавин (В2) боится примерно тех же факторов, но немного более стоек к нагреву. В3 — один из самых "крепких" в данной группе и разрушается только под влиянием алкоголя. В6 (пиридоксин) неустойчив к солнечным лучам, зато противостоит окислению и термической обработке. Кобаламин (В12) страшится воды, алкоголя и солнечных лучей, а также разрушается при контакте с медью и железом. Зато не боится высоких температур!

Все витамины группы В растворяются в воде. Именно поэтому гречку, богатую данным элементом, следует варить так, чтобы она полностью впитала воду. 

© Fotolia / timolinaГречневая каша
© Fotolia / timolina
Гречневая каша

Многие считают, что наиболее полезны сырые продукты. В большинстве случаев так и есть, но порой простое попадание прямых солнечных лучей на продукты способно обесценить их как источник витаминов. А обработка горячей водой (например, 50°C) не всегда сохраняет витамины лучше, чем погружение их в кипящую воду (100°C). Поэтому если хотите обогатить свой организм полезными веществами, следует внимательно изучить их свойства и стойкость при термической обработке. 



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