Супервулкан в Йеллоустоне проснется раньше времени, предупреждают ученые

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Извержение супервулкана в Йеллоустоне может произойти уже через несколько десятков лет, пишет National Geographic со ссылкой на исследование ученых Университета Аризоны.

Ранее считалось, что объем расплава в кальдере достигнет критической массы лишь в отдаленном будущем. Однако анализ ископаемых остатков вулканического пепла времен последнего суперизвержения показал, что геотермальные процессы, формирующие магматический пузырь, протекают гораздо быстрее.

"Страшно представить, как мало времени нужно для того, чтобы спящий вулкан оказался на грани извержения", — заявила одна из авторов доклада Ханна Шамлу в комментарии New York Times. По новым прогнозам, Йеллоустон может "взорваться" в ближайшие десятилетия – в пределах человеческой жизни.

Впрочем, сотрудник Йеллоустонской вулканической обсерватории Майкл Поланд сомневается в выводах ученых. По его словам, возможность резкого роста активности кальдеры исключена.

"Постоянно случается что-то интересное. Но мы не видели ничего такого, что заставило бы нас думать, что описанные в исследовании магматические процессы действительно имеют место", — рассказал Поланд журналистам NG.

Йеллоустонский вулкан находится в американском штате Вайоминг. Последний раз он извергался 640 тысяч лет назад. Взрыв этого супервулкана по своим последствиям сравним с полномасштабной ядерной войной, утверждают специалисты.