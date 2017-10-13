Ученые: мужчины больше довольны отношениями с друзьями, чем с возлюбленными

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Многие мужчины испытывают большее эмоциональное удовлетворение от близкой дружбы с представителями своего пола, чем от отношений со своими возлюбленными. К такому выводу пришли ученые из Университета Винчестера. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Men and Masculinities.

Ученые опросили 30 студентов (группа достаточно однородная — все, кроме одного студента, белые и получают образование, связанное со спортом) и выяснили, что 28 из них предпочли бы обсуждать эмоциональные проблемы не с возлюбленными, а с друзьями своего пола. Большинство также подтвердило, что им проще решать конфликты с друзьями-мужчинами, и признало, что они готовы доверить им секреты, о которых не расскажут своим девушкам.

"Тим, например, знает, что я люблю слушать Тэйлор Свифт и Бейонсе, но ей я об этом не говорю, потому что она будет порицать меня за это. Мне кажется, рядом с ней я должен быть более мужественным", — говорит один из опрошенных учеными студентов по имени Харви.

Кроме того, мужчины не стесняются обниматься с друзьями и даже спать в одной постели, когда приходят гости.

По словам авторов исследований, в последние годы общество стало более открытым, что позволяет гетеросексуальным мужчинам не скрывать свои чувства и не бояться быть сентиментальными.

Как отмечает возглавивший исследования доктор Стефан Робинсон из Университета Винчестера, более тесная и открытая дружба между мужчинами ставит под угрозу долгосрочные отношения с женщинами.

"Эти гетеросексуальные мужчины-миллениалы (те, кто родился после 1981 года и, таким образом, встретил в юном возрасте новое тысячелетие — ред.) так лелеют своих друзей-мужчин, что это может даже стать проблемой для традиционных гетеросексуальных отношений", — говорит он.

Доктор отмечает, что, принимая во внимание тот факт, что у современных молодых людей в целом позже наступает взросление, а также большое количество возможностей заводить сексуальные отношения без романтических привязанностей, многие гетеросексуальные мужчины предпочитают жить с друзьями, а не с девушками.

Он обращает внимание и на то, что проблему гендерного неравенства сложившаяся ситуация отнюдь не решает.

"Для женщин это очень серьезные и тревожные результаты. Такие мужчины воспринимают женщин в первую очередь как тех, кто контролирует их поведение, из-за чего в некоторых случаях они демонстрировали свое презрение к ним", — пояснил Робинсон.