Научные мегапроекты в России развернут "утечку мозгов", считает глава РАН

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская наука способна усилить свою роль в мире благодаря реализации на территории РФ крупных исследовательских "мегапроектов", которые также помогут развернуть "утечку мозгов" обратно в Россию, считает новый президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В интервью РИА Новости Сергеев напомнил, что в начале сентября в Германии началась эксплуатация самого мощного в мире Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах XFEL, в строительство которого Россия внесла очень большой вклад.

"Но Россия может существенно усилить свое международное научное присутствие, если такие большие проекты будут выполняться у нас, и к нам, на наши новые уникальные установки поедут ученые из-за рубежа, через которых весь научный мир будет знать, что в России есть первоклассная наука. В некотором смысле это будет разворот "утечки мозгов" в нашу сторону", — сказал Сергеев.

В качестве примера "меганаучных" установок, которые будут работать в России, Сергеев привел исследовательский нейтронный реактор ПИК Курчатовского института, и строящийся в подмосковной Дубне ускоритель тяжелых ионов NICA.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00.