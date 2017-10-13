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Ученые открыли вторую планету после Земли, где идут мощнейшие грозы

14:0813.10.2017
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© NASA / CICLOPSТак художник представил себе облака на ТитанеТак художник представил себе облака на Титане
© NASA / CICLOPS

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Астрономы нашли первые свидетельства того, что на Титане достаточно часто возникают мощнейшие грозы, орошающие поверхность спутника Сатурна не водой, а метаном и другими углеводородами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Я раньше думал, что нечто подобное может происходить на Титане раз в тысячу лет, если не реже. Оказалось, что подобные шторма случаются примерно раз в год на луне Сатурна, что стало большим сюрпризом для нас", — заявил Джонатан Митчелл (Jonathan Mitchell) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Так художник представил себе облака на Титане
© NASA / CICLOPS
Астрономы: Титан оказался больше похожим на Марс, а не на Землю

Метановые дожди, этановые берега

Титан, как объясняют ученые, во многом очень похож на Землю – на нем идут дожди, присутствует эрозия почвы, и протекают некие геологические процессы в его недрах, вызванные приливными силами и гравитационным взаимодействием с Сатурном. На Титане существуют времена года, а его погодные процессы почти столь же сложны, как и их аналоги на Земле.

Отличия заключаются в "начинке" недр и атмосферы Титана – капли его дождей состоят из метана, поверхность покрыта льдом и снегом из углеводородов, а роль горячей мантии играет не расплавленные породы, а предположительный теплый океан, существующий в недрах этой сатурнианской луны.

Еще в 2011 году, как рассказывает Митчелл, зонд "Кассини" нашел намеки на то, что при наступлении весны на Титане могут периодически происходить метановые дожди и грозы, смачивающие его "почву" и оставляющие на его поверхности своеобразные русла высохших рек. По словам ученых, эти намеки были очень косвенными, и поэтому было не совсем понятно, как часто выпадают подобные осадки.

Зонд Кассини обнаружил признаки прихода весны на Титане
© NASA / JPL/SSI
Весной на экваторе Титана идут метановые дожди, выяснили ученые

Более того, компьютерные модели климата Титана показывали, что ни этих следов дождей, ни других признаков наличия осадков на поверхности планеты не должно существовать, что заставило многих ученых заключить, что мощные грозы происходят на спутнике Сатурна крайне редко. Тем не менее, следы дождей на Титане имеются, и их нужно как то объяснить.

Митчелл и его коллеги раскрыли эту загадку, создав новую климатическую модель Титана, которая учитывает существование крупных "водоемов" на его поверхности, способных вбирать в себя и скрывать в себе следы дождей и гроз.

Кузены "Харви" и "Марии"

Как отмечают ученые, их модель воспроизводила не только средний уровень осадков, по которому планетологи раньше пытались вычислять скорость эрозии почв Титана, связанную с дождями, но и позволяла определять максимальную силу осадков и их частоту.

Проследив за эволюцией поверхности виртуального "Титана" на протяжении примерно 50 лет, ученые пришли к выводу, что мощные грозы, способные размывать почву, должны происходить на луне Сатурна достаточно регулярно. Как показывают эти расчеты, такие грозы должны происходить в приполярных и умеренных широтах Титана каждый год, или каждые 30 земных лет. Еще более мощные шторма происходят примерно раз в 20-30 лет, а не раз в тысячу лет, как раньше считали ученые. 

"Самые мощные метановые грозы, возникавшие в нашей модели, покрывали поверхность Титана примерно 30-сантиметровым слоем жидкости, что примерно равно тому, как много воды было "сброшено" на США ураганом Харви", — поясняет планетолог.

Изображение ледяного облака в южной полярной области Титана
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Ученые НАСА впервые увидели, как наступила зима на Титане

В данном плане, как отмечает Митчелл, Титан больше похож на Землю, чем на древний Марс, когда у красной планеты была густая атмосфера, а на его поверхности существовали реки и океаны из жидкой воды.

Подобные выводы, что интересно, противоречат недавно опубликованным результатам анализа русел рек Титана, больше похожих на марсианские водные артерии, чем на реки Земли. Все это говорит о том, что самый землеподобный спутник Титана на самом деле устроен сложнее, чем мы сегодня предполагаем, заключают ученые.

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