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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали систему, способную предсказывать аварии на АЭС

13:3013.10.2017
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© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкБлочный щит управления атомной электрической станции. Архивное фотоБлочный щит управления атомной электрической станции. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 13 окт – РИА новости. Ученые холдинга "Российские космические системы" (Госкорпорация "РОСКОСМОС") разработали интеллектуальную систему мониторинга и вибродиагностики для атомных электростанций. Система предназначена для повышения безопасности и эффективности работы АЭС. Разработка полностью построена на российских комплектующих нового поколения.

Главный щит управления 4-м энергоблоком с реактором БН-800 Белоярской АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Новая система вибродиагностики позволяет эффективно выявлять предаварийные состояния и с высокой точностью прогнозировать остаточный ресурс важных узлов оборудования АЭС.

В основе системы — сеть миниатюрных широкополосных ICP-акселерометров АЛС 007-00, данные с которых собираются и обрабатываются при помощи специального программного обеспечения, позволяющего анализировать состояние узлов и агрегатов станции и в автоматизированном режиме выдавать рекомендации персоналу по их техническому обслуживанию (прим. — акселерометр — это прибор, состоящий из чувствительной массы, закреплённой в упругом подвесе. Отклонение массы от её первоначального положения при наличии кажущегося ускорения несёт информацию о величине этого ускорения).

© РКСДатчиковая аппаратура НИИФИ
© РКС
Датчиковая аппаратура НИИФИ

Поясняет генеральный директор Научно-исследовательского института физических измерений (НИИФИ, входит в РКС) Андрей Николаев: "Наши специалисты разработали импортозамещающую 10-канальную интеллектуальную систему вибродиагностики С-105 на основе миниатюрных широкополосных акселерометров и датчиков акустического давления. Мы активно работаем, чтобы преодолеть монополию американских и европейских компаний на рынке пьезоэлектрических акселерометров и повысить конкурентоспособность российской продукции, в которой применяются эти приборы. Созданные нашими учеными новые акселерометры превосходят большинство зарубежных аналогов по метрологическим, массогабаритным и энергетическим характеристикам. При этом они дешевле, а по надежности работы в экстремальных условиях — это лучшее предложение на рынке."

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЦентральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области

Основным профилем института является разработка и изготовление датчико-преобразующей аппаратуры для ракетно-космической промышленности. Системы НИИФИ контролируют работу всех АЭС России, а также станций Белоруссии, Болгарии, Индии, Китая и Ирана.

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1. Архивное фото
© AP Photo / Noboru Hashimto
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В системе безопасности реактора приборами компании контролируются положения отсечных, обратных и запорных клапанов, перемещения узлов механических агрегатов реакторного отделения, скорость спада давления. Комплекс  управления перегрузочной машиной реактора и защиты дизельной установки оснащен датчиками и сигнализаторами конечных положений, сигнализаторами температуры, давления и уровня жидкости.

В системе антисейсмической защиты сейсмодатчики НИИФИ непрерывно измеряют сейсмоускорение, действующее на реакторную установку, и формируют установленные уровни дискретных сигналов для системы индустриальной антисейсмической защиты. Система обеспечивает отключение реактора при интенсивности землетрясения от 5 до 8 баллов по шкале MSK–64.

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