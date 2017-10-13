С "Плесецка" запустили российскую ракету "Рокот" с европейским спутником

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Рокот" с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-5P стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В пятницу, 13 октября, в 12.28 мск с пусковой установки №3 площадки №133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космическим аппаратом "Сентинел-5П" (Sentinel-5P)", — сообщили в департаменте.

Общее руководство пуском ракеты космического назначения (РКН) "Рокот" осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска КА Sentinel-5P.

Все предстартовые операции и старт РКН "Рокот" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

В Минобороны отметили, что запуск Sentinel-5P стал первым пуском ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк в 2017 году.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения МБР РС-18. Предприятие-изготовитель РН "Рокот" — ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

РКН состоит из блока ускорителей в транспортно-пусковом контейнере, включающего первую и вторую ступени, и космической головной части, состоящей из разгонного блока "Бриз-КМ", головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

Первый пуск РКН "Рокот" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 27 пусков этой ракеты-носителя.