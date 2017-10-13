С "Плесецка" запустили российскую ракету "Рокот" с европейским спутником

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ракета-носитель "Рокот" с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-5P стартовала с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Общее руководство пуском ракеты космического назначения (РКН) "Рокот" осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко, прибывший на космодром для контроля подготовки и проведения запуска КА Sentinel-5P.
Все предстартовые операции и старт РКН "Рокот" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.
В Минобороны отметили, что запуск Sentinel-5P стал первым пуском ракеты-носителя "Рокот" с космодрома Плесецк в 2017 году.
РКН состоит из блока ускорителей в транспортно-пусковом контейнере, включающего первую и вторую ступени, и космической головной части, состоящей из разгонного блока "Бриз-КМ", головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.
Первый пуск РКН "Рокот" состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 27 пусков этой ракеты-носителя.