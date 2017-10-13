Биохимик: найден путь создания лекарства от всех болезней

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. В наш организм различными путями постоянно попадают болезнетворные вирусы, бактерии и грибы. Пообщавшись с другим человеком, посидев в душной аудитории или просто проехав в метро, мы можем приобрести тысячи разных патогенных микроорганизмов! Почему же мы не болеем постоянно? Нас спасает иммунная система. Она распознает множество разнообразных возбудителей — от вирусов до паразитов — и отличает их от молекул собственных клеток. Ее агенты, фагоциты, поглощают вредные чужеродные частицы, а также мертвые клетки нашего организма.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе уничтожение инфекции фагоцитом © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе уничтожение инфекции фагоцитом

Виновником аутоиммунных заболеваний, как считает профессор Люк О'Нил, является белок NLRP3 (криопирин), который участвует в воспалительном процессе. Он представляет собой внутриклеточную сигнальную молекулу, которая "ощущает" многие фрагменты патогенных микроорганизмов. Однако бывает, что иммунная система дает сбой: не выполняет свои функции или даже начинает уничтожать организм хозяина. В первом случае человек просто заболевает, а во втором — возникают заболевания, которые называются аутоиммунными. Пока эффективного лечения от них не найдено.

На Фестивале науки, прошедшем в Москве с 6 по 8 октября, состоялась лекция профессора Люка О'Нила — руководителя группы, которая занимается созданием молекулярного лекарства от болезней, вызванных неправильной работой иммунной системы. Профессор Люк О'Нил возглавляет кафедру биохимии в Тринити-колледже в Дублине (Ирландия) и руководит исследовательской группой по вопросам воспаления. В 2016 году он был назван компанией Thompson Reuters (наукометрические подсчеты) одним из самых цитируемых иммунологов в мире.

Отклонения в работе иммунной системы становятся причиной развития рассеянного склероза, диабета второго типа, атеросклероза, болезни Альцгеймера и других. Группа профессора O'Нила исследует мощный ингибитор MCC950, который значительно замедляет нежелательную активацию NLRP3. Это было доказано экспериментально, ингибитор "работал" как на клетках мышей, так и человека.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Структура белка MCC950 © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Структура белка MCC950

— Люк, объясните, пожалуйста, как возникают аутоиммунные заболевания?

— Когда в организм попадает инфекция, иммунная система вступает с ней в войну. Но иногда бывает так, что параллельно боевым действиям, направленным против другой стороны, возникает война гражданская. И в этом случае можно говорить о возникновении заболеваний, которые называются аутоиммунными. Клетки, которые прежде боролись с чужеродным материалом, начинают вести разрушительную деятельность против таких же живых клеток, как они сами. Наша работа нацелена на поиск механизмов, которые могли бы блокировать разрушительную деятельность иммунной системы. Это помогло бы вылечить болезни, развитие которых сейчас можно лишь слегка притормозить. Один из наших главных врагов — болезнь Альцгеймера. Ведь общий возраст человечества повышается, пожилых людей становится все больше. А этой болезнью, как известно, заболевают в старости. Перед нами сейчас стоит амбициозная задача — избавить стареющее человечество от всеобщей деменции (старческое слабоумие).

— Действительно ли существует молекула, способная блокировать разрушительную деятельность иммунной системы?

— Она была обнаружена фармацевтической компанией Pfizer. Однако именно наша исследовательская группа доказала, что MCC950 (химическая формула C₂₀H₂₄N₂O₅S) способна избирательно подавлять деятельность NLRP3. Иммунную систему можно сравнить с программистом, пишущим код, согласно которому работают клетки. Только ошибка этого программиста будет сопровождаться не возмущением шефа или заказчика, а возникновением серьезной болезни в нашем теле. А мы в данном случае похожи на хакеров, которые взломали систему и заставили ее работать так, как надо нам.

— Найденное соединение не навредит человеческому организму?

— Нет, ведь MCC950 не блокирует действие иммунной системы против микробов, позволяя ей продолжать защищать организм. Дело в том, что MCC950 действует только против NLRP3, а другие инфламмасомы, например AIM2, NLRC4 или NLRP1, продолжают действовать. Этим новая молекула отличается от многих сильных противовоспалительных средств. Период полувыведения нашего лекарства составляет всего три с половиной часа. И, конечно, прежде чем давать лекарство людям, мы проводим тщательные исследования на крысах и собаках.

© Алина Полянина Схематичное изображение инфламмасомы © Алина Полянина Схематичное изображение инфламмасомы

Можно ли самостоятельно укрепить иммунную систему, чтобы помочь ей правильно работать?

— Конечно! Никто не отменял обычные рекомендации: полноценный сон, правильное питание, активную мозговую деятельность, физические упражнения. Не стоит рассчитывать только на лекарства, очень многое для сохранения здоровья мы можем делать сами. Но иногда человек бессилен перед процессами, запущенными в его организме. И тогда на помощь придет наше лекарство. Надеюсь, что мы сможем завершить исследования в самое ближайшее время, а результатом их станет создание практически совершенного препарата.



