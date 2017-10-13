Ученые создали иммунные клетки, способные бороться с ВИЧ

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Американские молекулярные биологи модифицировали ДНК иммунных клеток таким образом, что те начали распознавать клетки, зараженные ВИЧ, и уничтожать их еще до того, как вирус успеет разрушить иммунитет, и успешно проверили их работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Pathogens.

"Мы впервые показали, что трансгенные Т-клетки могут защищать организм животных от повторного возвращения инфекции после того, как будет прекращен прием антиретровирусных препаратов. Наш следующий шаг – перенос этой методики борьбы с ВИЧ из лаборатории в клиническую практику", — заявил Джеймс Райли (James Riley) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их "щита" из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой "гонке вооружений", и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.

Как объясняют иммунологи, через 3-4 года после заражения ВИЧ иммунная система человека часто начинает синтезировать так называемые антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. Это мало в чем помогает организму, так как инфекция к этому времени уже успеет глубоко проникнуть во все ткани тела и перейти в хроническую стадию.

Райли и его коллеги нашли способ "помочь" иммунным клеткам избежать подобной судьбы, встроив в их ДНК особую последовательность генов, которая заставит их производить антитела, способные присоединяться к частицам ВИЧ и делать их "видимыми" для иммунной системы.

Подобный подход, CAR-терапия, сегодня используется для борьбы с раком, и ученые предположили, что его можно применить и для борьбы с вирусом иммунодефицита, способным, как и многие типы раковых клеток, оставаться "невидимым" для различных компонентов иммунитета.

Руководствуясь этой идеей, ученые извлекли из крови нескольких добровольцев здоровые Т-клетки, которые обычно заражает ВИЧ, и обработали их особым ретровирусом. Он вставил в них ген, содержавший в себе инструкции по производству особого белка, заставляющего зараженные клетки самоуничтожаться при контакте с подобной Т-клеткой.

Работу этого "трансгенного" иммунитета ученые проверили на мышах с "человеческой" иммунной системой, предварительно зараженных вирусом иммунодефицита. Как показали первые опыты, эти клетки изначально недостаточно активно нейтрализовали инфекцию и часто сами становились ее жертвой, и поэтому команде Райли пришлось модифицировать их генетическую "программу" и повысить эффективность ее работы в 50 раз, чтобы она могла эффективно бороться с ВИЧ.

Конечная версия их иммунных клеток, как отмечают ученые, боролась с инфекцией лучше, чем самые удачные антитела, вырабатываемые организмом людей с рекордно высокой стойкостью к ВИЧ, сдерживая ее развитие на всем протяжении жизни животных. Как надеются биологи, успешное завершение их опытов открывает дорогу для клинического применения CAR-терапии ВИЧ уже в ближайшем будущем.

Как подчеркивают исследователи, данные клетки могут подавлять инфекцию и препятствуют истощению иммунной системы, но они не способны полностью избавить человека от ВИЧ. Вирус будет оставаться в его теле на протяжении всей жизни, однако иммунная система будет удерживать его присутствие на минимально заметном уровне.