В НАСА назвали причину рекордного выброса углеводорода в атмосферу

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Эль-Ниньо (колебание температуры в экваториальной части Тихого океана) стало причиной рекордного роста выбросов углеводорода в атмосферу в 2015-2016 году, сообщила сотрудница лаборатории реактивного движения НАСА, заместитель научного руководителя миссии Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) Энмари Элдеринг.

"В 2015-2016 годах были зафиксированы рекордные за по меньшей мере последние 2 тысячи лет годовые увеличения выбросов углекислого газа по всему миру", — сказала Элдеринг на брифинге в пятницу.

По ее словам, НАСА обладает "доказательствами того, что высокие температуры и засуха, к которым привело Эль-Ниньо, в 2015-2016 годах стали важнейшей причиной рекордного увеличения выбросов углекислого газа в атмосферу". Наибольший вклад в глобальный объем выбросов привнесли тропические районы Южной Америки, Африки и Индонезии.

Она сообщила, что ежегодный рост составил 6,3 гегатон углерода. Выводы ученых основаны на анализе данных со спутника OCO-2, который был запущен НАСА в 2014 году.

"Этот рост стал рекордным даже при том обстоятельстве, что вызванные человеческой деятельностью выбросы остались на уровне 2014 года", — сказала Элдеринг.

Результаты анализа спутниковых данных и основанные на них выводы ученых НАСА и ряда университетов США и Канады будут опубликованы в пятницу в журнале Science.