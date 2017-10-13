Российские ученые нашли способ защитить людей от токсичных металлов

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) установили, что низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов, сообщает вуз.
Результаты исследований представил директор департамента фармации и фармакологии ДВФУ Максим Хотимченко на международной конференции "Функциональные продукты питания и хронические заболевания" в Медицинской школе Гарварда (США).
Отмечается, что именно эти вещества являются основными факторами загрязнения окружающей среды в крупных городах. По словам Хотимченко, ученые, вероятно, продолжат исследования совместно с ведущими исследовательскими центрами мира.