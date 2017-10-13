Российские ученые нашли способ защитить людей от токсичных металлов

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) установили, что низкомолекулярные пектины из морской травы способны защитить человека от токсичных металлов и радионуклидов, сообщает вуз.

Результаты исследований представил директор департамента фармации и фармакологии ДВФУ Максим Хотимченко на международной конференции "Функциональные продукты питания и хронические заболевания" в Медицинской школе Гарварда (США).

"Ученые изучили действие низкомолекулярных пектиновых веществ морской травы филлоспадикс на лабораторных животных. Результаты опытов показали, что применение "морского" пектина многократно ускоряет выведение ионов стронция и иттрия из организма и препятствует их накоплению во внутренних органах. По мнению исследователей, такие структурированные пектиновые вещества можно использовать в качестве активных компонентов продуктов и БАД для защиты человека от вредного действия токсичных металлов и радионуклидов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно эти вещества являются основными факторами загрязнения окружающей среды в крупных городах. По словам Хотимченко, ученые, вероятно, продолжат исследования совместно с ведущими исследовательскими центрами мира.