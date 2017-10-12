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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы впервые увидели спирали "темной стороны" Галактики

21:0012.10.2017
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© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF; Robert Hurt, NASAТак ученые измерили расстояние до звездных яслей на темной стороне ГалактикиТак ученые измерили расстояние до звездных яслей на темной стороне Галактики
© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF; Robert Hurt, NASA

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Германские астрономы составили первую карту "темной стороны" Галактики, наблюдая за движением молекул спирта и воды в спиральных рукавах, расположенных за непрозрачным ядром Млечного Пути, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Млечный путь содержит в себе множество "звездных яслей", многие из которых являются космическими мазерами. Они помогут нам составить точную карту Галактики, однако этот мазер был действительно уникальным, так как он позволил нам заглянуть на "ту сторону" Млечного Пути и увидеть, что находится там", — заявил Карл Ментен (Karl Menten) из Института радиоастрономии в Бонне (Германия).

Тройная туманность в инфракрасном диапазоне (справа) и две звезды-цефеиды (слева и чуть ниже туманности)
© Фото : ESO/VVV consortium/D. Minniti
Ученым удалось получить снимки звезд с "обратной стороны" Галактики

Млечный Путь одновременно является и одной из самых изученных спиральных галактик, и при этом у нас нет почти никаких достоверных данных насчет того, какими размерами он обладает, как устроены его рукава и как расположены ее звезды относительно друг друга. Все это происходит по той причине, что мы не можем "взлететь" над Галактикой и посмотреть на нее со стороны, как на другие "звездные мегаполисы".

Другим большим препятствием для наблюдений за Млечным Путем является то, что его ядро окружено огромным количеством пыли и газа, мешающим наблюдать за звездами в центре Галактики и за ее рукавами, расположенными с противоположной стороны по отношению к Земле и Солнцу. Поэтому сегодня ученым известно лишь несколько десятков звезд, расположенных за ядром галактики, и структура ее рукавов на ее "темной стороне" оставалась абсолютно неизвестной вещью для них.

Синие точки – молодые звезды в нашей Галактике, которых оказалось неожиданно мало в ее центре
© Фото : University of Tokyo
Астрономы открыли гигантскую пустыню в центре Млечного Пути

Ментен и его коллеги по институту нашли способ решить эту проблему, открыв первый "космический" мазер – природный источник когерентного микроволнового излучения, расположенный не на "видимой" стороне Галактики, как прочие объекты такого рода, а по ту сторону ее ядра.

Наблюдения за источником мазерного излучения при помощи одиночных телескопов не позволяют вычислить расстояния для него, и поэтому ученым пришлось пойти на хитрость. Они наблюдали за некоторыми "подозрительными" мазерами при помощи сразу нескольких радиотелескопов, расположенных в самых разных уголках Земли и объединенных в единую виртуальную радиотарелку VLBA.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе движение молекул воды и метанола по "темной" стороне Млечного Пути
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Так художник представил себе движение молекул воды и метанола по "темной" стороне Млечного Пути

Сигнал от мазера или любого другого космического источника, как объясняет Ментен, будет приходить к каждому компоненту подобного телескопа с небольшой задержкой, что позволяет вычислить его положение, наблюдая за подобными мазерами в разные времена года, когда Земля находится в противоположных точках своей орбиты.

Руководствуясь этой идеей, ученые замеряли сигналы от разных космических мазеров, пока они не натолкнулись на объект G007.47+00.05, расположенный, как оказалось, в 66 тысячах световых лет от Земли, на противоположном краю Млечного Пути. 

Эти "звездные ясли", как считают ученые, находятся внутри спирального рукава Щита-Центавра, расположенного за ядром Галактики,  в чьем существовании некоторые астрономы сомневались в прошлом.

Спиральная галактика
© Fotolia / ohishiftl
Мигающие звезды помогли ученым найти невидимый спутник Галактики

Анализируя данные, собранные за последующие два года наблюдений, ученым удалось раскрыть некоторые детали его устройства и понять, что степень его "закрученности" может сильно меняться по мере удаления от центральной части Млечного Пути, что противоречит текущим представлениям об устройстве Галактики. 

По словам Ментена, обнаружение мазера G007.47+00.05 говорит о том, что у Млечного Пути действительно четыре рукава, а не три, и открытие аналогичных объектов, как надеются ученые, поможет нам составить полную карту "темной стороны" Галактики и получить первые ее реалистичные изображения.

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