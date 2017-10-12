Археологи нашли золотую верхушку одной из последних пирамид Египта

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Археологи из Швейцарии и Франции нашли в Саккаре, одной из "долин пирамид" в Египте, золотую верхушку пирамиды, которая украшала гробницу матери Пепи II, одного из последних фараонов Древнего царства, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

"Мы обнаружили этот камень к северу от пирамиды фараона Пепи I, рядом с тем местом, где, как мы ожидали, должна была быть построена пирамида его супруги, королевы Анкхнеспепи II, матери фараона Пепи II, одного из правителей шестой династии Древнего Египта. До настоящего времени у нас не было никаких намеков на то, что нам удастся найти подобный пирамидион", — заявил Филипп Колломбер (Philippe Collombert), руководитель раскопок.

Фактически все древнеегипетские пирамиды, построенные во времена расцвета этой древней цивилизации, были видны за десятки километров благодаря тому, что их вершина была украшена особой структурой, пирамидионом, "горевшей" в лучах Солнца.

Она представляла собой камень пирамидальной формы, покрытый золотом и другими драгоценными металлами, и украшенный именем погребенной в ней персоны, которой мог быть как сам "повелитель двух домов", так и его жены и ближайшие родственники. К сожалению, золотое покрытие пирамидионов привлекало взор не только подданных и гостей фараонов, но и грабителей, и до наших дней ни один из этих камней не дожил в первозданном виде.

Колломбер и его коллеги открыли еще один памятник такого рода, проводя раскопки в Саккаре – одной из первых "долин пирамид" в истории Древнего Египта, где находится сразу 11 царских усыпальниц и множество пирамид и мастаб их жен, детей и царедворцев.

Изучая отложения в окрестностях пирамиды Пепи I, одного из самых могущественных правителей шестой династии Древнего царства, ученые натолкнулись на частично разрушенный пирамидион, чья высота составляла примерно 1,3 метра, а длина – около 1,1 метра. Верхняя часть камня была разрушена, как предполагают ученые, грабителями, однако его основание и нижняя половина достаточно хорошо сохранились.

По мнению археологов, эта верхушка пирамиды располагалась или была предназначена для так и не построенной пирамиды царицы Анкхнеспепи II, жены Пепи I и предполагаемой матери Пепи II, фактически последнего полноценного правителя Древнего Царства, в чье правление страна начала испытывать нестабильность из-за роста могущества номархов, представителей знати, правивших отдельными провинциями Египта.

В пользу этого говорит и то, что рядом с пирамидионом ученые нашли фрагмент статуи Анкхнеспепи II. Как надеются археологи, дальнейшие раскопки помогут им или подтвердить, или опровергнуть их первоначальные предположения.