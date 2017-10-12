Установлен средний возраст "самых красивых людей мира"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые из медицинской школы Бостонского университета определили средний возраст, когда человек считается наиболее красивым, пишет The Telegraph.

Сейчас он составляет 38,9 года. В 1990 году он составлял 33,2 года.

Ученые проанализировали списки самых красивых знаменитостей, которые журнал People публиковал в 1990 и 2017 годах. По их словам, "возраст красоты" увеличился благодаря таким женщинам, как Шэрон Стоун и Мишель Пфайфер и Джулия Робертс.

В списке почти 30-летней давности они также присутствовали.

Кроме того, экспертам удалось установить тенденцию к более темным оттенкам кожи: в 1990 году знаменитости со светлой кожей доминировали в списке, составляя 88% от него. В 2017 году эта цифра упала до 70,4%.

По ее словам, результаты исследований показывают, что стандарты красоты меняются по мере того, как люди учатся объединять навязанные масс-медиа критерии и открытость к новым культурам и разнообразным нормам.