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РИА Наука
РИА Наука

Установлен средний возраст "самых красивых людей мира"

17:4912.10.2017
(обновлено: 17:52 12.10.2017)
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© AFP 2017 / Alberto PizzolАмериканская актриса Джулия Робертс. 2016 годАмериканская актриса Джулия Робертс. 2016 год
© AFP 2017 / Alberto Pizzol

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ученые из медицинской школы Бостонского университета определили средний возраст, когда человек считается наиболее красивым, пишет The Telegraph.

Сейчас он составляет 38,9 года. В 1990 году он составлял 33,2 года.

Пожилой мужчина
© Fotolia / georgejmclittle
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Ученые проанализировали списки самых красивых знаменитостей, которые журнал People публиковал в 1990 и 2017 годах. По их словам, "возраст красоты" увеличился благодаря таким женщинам, как Шэрон Стоун и Мишель Пфайфер и Джулия Робертс.

В списке почти 30-летней давности они также присутствовали.

Кроме того, экспертам удалось установить тенденцию к более темным оттенкам кожи: в 1990 году знаменитости со светлой кожей доминировали в списке, составляя 88% от него. В 2017 году эта цифра упала до 70,4%.

По ее словам, результаты исследований показывают, что стандарты красоты меняются по мере того, как люди учатся объединять навязанные масс-медиа критерии и открытость к новым культурам и разнообразным нормам.

Самые красивые женщины десятилетия по версии журнала People
© AP Photo / Anna BranthwaiteВ 2006 году титул самой красивой женщины года по версии издания People достался Анджелине Джоли.Актриса Анджелина Джоли,
© AP Photo / Anna Branthwaite
В 2006 году титул самой красивой женщины года по версии издания People достался Анджелине Джоли.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Дрю Бэрримор названа самой красивой женщиной 2007 года.Актриса Дрю Бэрримор, 2007 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Дрю Бэрримор названа самой красивой женщиной 2007 года.
© AP Photo / Peter KramerЗвезда фильма "Девушка моего лучшего друга" Кейт Хадсон - самая красивая женщина 2008 года.Актриса Кейт Хадсон, 2008 год
© AP Photo / Peter Kramer
Звезда фильма "Девушка моего лучшего друга" Кейт Хадсон - самая красивая женщина 2008 года.
© AFP 2017 / Robin BeckВ 2009 году звание самой-самой присудили звезде сериала "Кто такая Саманта?" Кристине Эпплгейт.Актриса Кристина Эпплгейт, 2009 год
© AFP 2017 / Robin Beck
В 2009 году звание самой-самой присудили звезде сериала "Кто такая Саманта?" Кристине Эпплгейт.
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса и певица Дженнифер Лопес стала самой красивой женщиной в 2011 году.Дженнифер Лопес, 2011 год
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса и певица Дженнифер Лопес стала самой красивой женщиной в 2011 году.
© AFP 2017 / Timothy A. Clary Певицу Бейонсе журнал People признал самой красивой женщиной 2012 года.Американская певица Бейонсе. 2012 год
© AFP 2017 / Timothy A. Clary 
Певицу Бейонсе журнал People признал самой красивой женщиной 2012 года.
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd WilliamsonЛюбимая женщина "Железного человека", актриса Гвинет Пэлтроу была названа самой красивой женщиной 2013 года.Американская актриса Гвинет Пэлтроу 2013 год
© AP Photo / Invision for Roadside Attractions/Todd Williamson
Любимая женщина "Железного человека", актриса Гвинет Пэлтроу была названа самой красивой женщиной 2013 года.
© AFP 2017 / Jewel SamadОскароносная актриса Люпита Нионго стала обладательницей титула в 2014 году.Кенийская актриса Люпита Нионго. 2014 год
© AFP 2017 / Jewel Samad
Оскароносная актриса Люпита Нионго стала обладательницей титула в 2014 году.
© AFP 2017 / Frederic J. Brown Актриса, победившая гравитацию, Сандра Буллок была названа самой красивой женщиной 2015 года.Американская актриса Сандра Буллок. 2015 год
© AFP 2017 / Frederic J. Brown 
Актриса, победившая гравитацию, Сандра Буллок была названа самой красивой женщиной 2015 года.
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellВ 2016 году рейтинг возглавила американская актриса Дженнифер Энистон.Американская актриса Дженнифер Энистон
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
В 2016 году рейтинг возглавила американская актриса Дженнифер Энистон.
© AFP 2017 / Alberto PizzolАмериканская актриса Джулия Робертс становилась самой красивой женщиной года по версии издания People дважды за последние 10 лет - в 2010 и в 2017 году.Американская актриса Джулия Робертс. 2016 год
© AFP 2017 / Alberto Pizzol
Американская актриса Джулия Робертс становилась самой красивой женщиной года по версии издания People дважды за последние 10 лет - в 2010 и в 2017 году.
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