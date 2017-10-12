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РИА Наука
РИА Наука

Генетики раскрыли тайну происхождения цивилизации с острова Пасхи

19:0012.10.2017
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© Фото : Terry HuntИстуканы моа’и на острове ПасхиИстуканы моа’и на острове Пасхи
© Фото : Terry Hunt

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Палеогенетики впервые "воскресили" и расшифровали ДНК древних жителей острова Пасхи и пришли к выводу, что те были родичами полинезийцев, никогда не контактировавшими с другими группами людей до прибытия европейцев на этот загадочный остров, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Мы не нашли никаких следов того, что жители острова Пасхи и индейцы Южной Америки могли контактировать друг с другом. То, что это так, сильно нас удивило, так как было множество намеков, что такие контакты происходили, и поэтому мы были уверены, что нам удастся их найти. Оказалось, что это совсем не так", — заявил Ларс Ферен-Шмитц (Lars Fehren-Schmitz) из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Остров Пасхи
© Fotolia / vladimir krupenkin
Ученые раскрыли тайну исчезновения цивилизации на острове Пасхи

Тайны забытых цивилизаций

Остров Пасхи – одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, которые, как сегодня считают ученые, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.

Эта цивилизация фактически исчезла с лица острова Пасхи еще до прибытия туда первых колонизаторов, причинами чего считаются две вещи – истощение ресурсов в результате хищнического истребления лесов и животных полинезийцами, и связанная с этим война между разными племенами аборигенов.

Примерно ко времени прибытия европейцев на остров эти войны привели к почти полному исчезновению культуры моаи и ее замене на более воинственную и примитивную культуру "птицечеловеков". Окончательно остатки цивилизации на острове Пасхи были уничтожены в середине 19 века, когда остров фактически оккупировали работорговцы. Благодаря уничтожению культуры уникальная система письменности острова до сих пор не расшифрована учеными.

Остров Пасхи
© Fotolia / vladimir krupenkin
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Другой загадкой острова Пасхи является происхождение его жителей – отсутствие "чистых" линий островитян не позволяло генетикам и историкам понять, являются ли обитатели острова чистокровными полинезийцами, мигрировавшими на "Рапа'нуи" cо стороны Австралии и Новой Гвинеи, или же они являются потомками смешанных браков древних индейцев и мигрантов из Океании.

Многие ученые, как рассказывает Ферен-Шмитц, склонялись в пользу второй теории, так как на острове Пасха и во многих других полинезийских очагах цивилизации археологи находили следы батата, сладкого картофеля, и многих других вещей, которые широко распространены в Южной Америке, но отсутствуют в Полинезии. Все это порождало ожесточенные споры среди историков и других ученых, изучающих тайны острова Пасхи.

Генетический ключ истории

Ферен-Шмитц и его коллеги окончательно разрешили эти споры, восстановив и расшифровав ДНК, извлеченную из костей пяти древних жителей острова Пасхи, чьи останки были найдены в конце 80 годов прошлого века в местечке Анакена и вывезены в музей Кон-Тики в Норвегии.

Три из них, как отмечают ученые, жили до пришествия европейцев на остров Пасхи, в 1445-1624 годах нашей эры, а два других – незадолго до или уже во времена владычества рабовладельцев, в начале 19 и 20 веков. Восстановив и сравнив их ДНК, генетики надеялись понять, какая из двух гипотез верна, и найти, если это возможно, родину цивилизации острова Пасхи.

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Решить эту задачу было крайне непросто – кости загадочных людей уже неоднократно изучали другие ученые, и генетикам пришлось приложить огромные усилия для того, чтобы извлечь хотя бы минимальное количество древней ДНК из ребер древних обитателей острова Пасхи и успешно размножить ее.

Тем не менее, Ферену-Шмитцу и его коллегам удалось восстановить полную версию митохондриальной ДНК у всех этих людей и получить некоторую информацию по 30 тысячам мутаций в остальной части их генома, чего хватило для поиска их генетических корней.

И геномы митохондрий, и другие обрывки ДНК однозначно указали на то, что жители острова Пасхи жили в изоляции несколько тысяч лет после своего прибытия на эту землю, и не контактировали с индейцами или другими народами планеты до начала 18 века, когда остров был открыт мореплавателями из  Европы.

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Где находится родина загадочных людей с острова Пасхи? Пока на этот вопрос нет однозначного ответа, однако больше всего их ДНК похожа на то, как устроен геном людей, живущих сегодня в южной части Полинезии. В ближайшее время Ферен-Шмитц и его коллеги планируют детально изучить ДНК жителей этого региона, что, как они надеются, поможет точнее локализовать родину этой необычной и почти неизвестной нам цивилизации.

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