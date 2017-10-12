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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли "родину" новой главной угрозы для озонового слоя

16:0012.10.2017
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© NASA / Goddard Space Flight CenterОзоновая дыра в октябре 2015 годаОзоновая дыра в октябре 2015 года
© NASA / Goddard Space Flight Center

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Огромные количества хлорсодержащих растворителей и пестицидов, производимых сегодня в Китае и в Индии, могут разрушить озоновый слой Земли в ближайшем будущем, говорится в статье, опубликованной в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.

"Озоновая проблема Земли считалась хорошо изученной вещью, которую нам удалось ликвидировать благодаря принятию Монреальского протокола. Оказалось, что некоторые вещества, которые мы не считали раньше угрозой для озонового слоя из-за их небольших сроков жизни, являются на самом деле его главным врагом", — заявил Дэвид Орам (David Oram) из университета Восточной Англии (Великобритания). 

Стратосфера
© Fotolia / studio023
Такой разный озон: пять фактов о газе, который может спасать и убивать

В 1985 году Сьюзан Соломон (Susan Solomon), химик из США, и ее коллеги обнаружили, что фреоны и другие соединения галогенов разрушают озоновый слой, что в некоторых регионах Антарктики уже привело к появлению "озоновых дыр" – зон, через которые ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно достигает поверхности Земли.

В последующие годы начались масштабные международные переговоры, итогом которых стало подписание Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 году, в рамках которых большинство государств мира согласилось прекратить производство веществ, разрушающих озоновый слой.

Быстрое принятие и реализация подобных планов, как выяснили ученые два года назад, приостановило рост озоновой дыры, удерживая ее в пределах Антарктиды и Арктики, но еще не привело к ее сокращению. Первые "видимые" результаты от запрета на производство фреона ученые ожидали увидеть во второй половине 2020 годов, однако этот процесс, как недавно выяснили Соломон и ее коллеги, уже начался в последние годы. 

Озоновая дыра в октябре 2015 года
© NASA / Goddard Space Flight Center
Ученые: восстановление озонового слоя над Антарктикой резко замедлилось

Все плюсы от запрета фреонов, как считает Орам, могут исчезнуть в ближайшие годы в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой – дихлорметан(CH2Cl2). Он является одним из самых популярных реагентов в пищевой и химической промышленности, и используется в производстве фторуглеводородов, безопасных аналогов фреона.

До недавнего времени экологи считали, что дихлорметан не представляет угрозы для озонового слоя, так как его молекулы быстро распадаются под действием лучей Солнца и кислорода, однако в июне этого года ученые зафиксировали огромные концентрации этого вещества в воздухе у южного полюса Земли. Откуда взялся этот газ и что заставило его концентрацию вырасти в последние годы, было не совсем понятно.

Айсберг в бухте Тихая, Земля Франца-Иосифа, национальный парк Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Ученые: запрет производства фреона сильно замедлил изменение климата

Орам и его коллеги предположили, что источником этих выбросов могут быть развивающиеся страны Южной и Юго-Восточной Азии, где дихлорметан активно используются в сельском хозяйстве и в агрикультурной промышленности, а другие соединения хлора и углеводородов – в производстве пластика.

Руководствуясь этой идеей, ученые совершили несколько экспедиций в Сингапур, Индию, Тайланд и на Тайвань, где они собрали пробы воздуха у поверхности Земли и в верхних слоях тропосферы и подсчитали доли различных хлорсодержащих веществ в них.

Как показали эти замеры, главным "производителем" этих выбросов был Китай – концентрация дихлорметана и похожих на него веществ была запредельно высокой во всех слоях атмосферы над Тайванем и материковой частью КНР. По расчетам ученых, на долю Китая приходится примерно половина этих выбросов, и достаточно большие количества этих газов выбрасываются Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Фиолетовое пятно на картинке слева – озоновая дыра над северным полюсом, существовавшая бы над ним в 2013 году, если бы не был принят Монреальский протокол 1987 года
© Фото : Sandip Dhomse
Ученые: озоновая дыра достигла бы Мурманска без запрета фреона

"Если эти вещества доходят до стратосферы и контактируют с озоновым слоем, то они могут причинить не меньший ущерб, чем фреоны. В Монреальском протоколе есть настоящая дыра, которую нужно будет закрыть в ближайшем будущем, особенно если концентрация этих веществ будет и дальше расти", — заключает ученый.

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