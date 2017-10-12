Источник назвал возможную причину переноса запуска "Прогресс МС-07"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" на ракете "Союз-2.1а", планировавшийся в четверг, могли перенести из-за не отошедшей штанги, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В назначенное время — 12.32 мск 12 октября — ракета не стартовала. Пуск перенесли на резервную дату — 11.46 мск 14 октября.

"По предварительным данным, не пришла телеметрическая информация, что отошла штанга", — сказал собеседник агентства.

На "Прогрессе МС-07" планировалось впервые в истории реализовать двухвитковую схему сближения и стыковки с МКС, когда с момента старта до касания со станцией корабль делает всего два витка вокруг Земли.

До этого самым быстрым способом попасть на МКС был полет по четырехвитковой схеме, которая была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой схеме прошел 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Всего по укороченной схеме было доставлено 23 корабля, из которых 13 — "Союзы" с космонавтами на борту. В среднем время полета к МКС по четырехвитковой схеме составляет шесть часов. Рекорд на сегодняшний день — 5 часов 39 минут.

Доставлять космонавтов к станции по новой трехчасовой схеме также планируется, но уже после отработки ее на грузовых кораблях "Прогресс МС".