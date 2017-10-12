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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли в США одного из первых многоклеточных существ Земли

12:0212.10.2017
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© Фото : Julien Kimmig | KU News ServiceТюльпан Siphusauctum lloydguntheri, живший на дне морей Земли 500 миллионов лет назадТюльпан Siphusauctum lloydguntheri, живший на дне морей Земли 500 миллионов лет назад
© Фото : Julien Kimmig | KU News Service

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Палеонтологи нашли на территории штата Юта останки крайне необычного организма, который был похож по форме на цветок и жил на дне первичного океана Земли примерно 500 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в Journal of Paleontology.

"Это древнейший пример "стебелькового" фильтрующего организма, который нам когда-либо удавалось найти в Северной Америке. Это животное жило внутри мягких отложений органики и ила на дне водоемов и прикреплялось к ним своей ножкой. Собственно, самим организмом является верхняя часть этого "тюльпана". Внутри него находятся все органы, начиная со рта и заканчивая кишечником. В целом, это очень странное и примитивное существо", — рассказывает Жульен Киммиг (Julien Kimmig) из университета Канзаса в Лоренсе (США).

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Большая часть современных групп и типов животных появилась примерно 540-520 миллионов лет назад, в ходе так называемого "кембрийского взрыва" – резкого ускорения эволюции и увеличения многообразия многоклеточных существ. В это время возникли предки червей, насекомых, рыб и прочих позвоночных животных.

Традиционно считается, что первые многоклеточные существа на Земле были похожи на современных гидр и губок. Они были крайне примитивно устроены — они состояли всего из двух слоев и питались, пропуская через себя воду и отфильтровывая из нее микробов, планктон и частицы органических материалов.

Киммиг и его коллеги открыли крайне необычный пример подобной "губки", обитавшей в морях на месте современной Канады и США примерно 500 миллионов лет назад, изучая отложения той эпохи, сформировавшиеся неподалеку от Солт-Лейк-Сити, столицы штата Юта.

Эти отложения, как рассказывают ученые, привлекают внимание не только профессиональных палеонтологов, но и коллекционеров окаменелостей, которым часто удается найти крайне необычные и неизвестные науки виды животных. В некоторых случаях они оставляют их себе, а в других – они передают часть или все подобные окаменелости ученым.

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CC BY 2.5 / Verisimilus /
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Нечто похожее произошло и в этом случае – несколько лет назад с Киммигом связался Ллойд Гюнтер (Lloyd Gunther), один из самых известных "палеонтологов-любителей", и передал музею университета Канзаса огромное число окаменелостей, в том числе и необычный "тюльпан", который сразу привлек внимание ученых своей формой и структурой.

Его странный облик не позволил палеонтологам причислить данное существо, получившее имя Siphusauctum gregrium, и команда Киммига отправилась на свои собственные раскопки на север Юты и на восток Канады, где залегают знаменитые сланцы Бёрджесс, в надежде найти новые экземпляры этого необычного существа.

Им удалось найти нечто иное – останки еще одного представителя этого рода, несколько отличавшихся по форме и размерам от "тюльпана" Ллойда Гюнтера. Новый вид получил имя Siphusauctum lloydguntheri в честь охотника за окаменелостями, умершего в 2013 году в возрасте 96 лет.

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© Фото : Robert Nicholls, Palaeocreations
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Это открытие, как отмечает Киммиг, не позволило ученым понять, существуют ли сегодня на земле потомки Siphusauctum и к какой группе живых существ принадлежали эти "тюльпаны". С другой стороны, теперь становится ясно, что эти существа жили как минимум в двух разных точках Земли, на территориях современной Канады и США, и доминировали в океанах планеты того времени.

"Ближайшим аналогом, но не родичем этих существ являются современные морские лилии. К сожалению, потомков Siphusauctum, по всей видимости, на Земле не осталось. Сегодня у нас есть тысячи похожих окаменелостей из сланцев Берджесс, однако их происхождение и образ жизни, по всей видимости, останутся навсегда загадкой для нас", — заключает ученый.

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