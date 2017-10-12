Ученые нашли доказательства появления людей в Сибири 800 тысяч лет назад

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Новые находки и исследование археологами самого древнего слоя палеолитической стоянки Карама на Алтае подтвердили гипотезу о том, что первобытный человек впервые появился в центре Евразии в современной Сибири около 800 тысяч лет назад, сообщил журналистам в четверг Директор Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Шуньков.

Он пояснил, что Алтай на сегодняшний день является одним из ключевых районов в решении проблемы первоначального расселения человека по территории Евразии. Археологи исследуют целую серию многослойных стоянок, которые позволяют проследить развитие культуры в динамике на протяжении тысячелетий. В этом году работы велись на палеолитической стоянке Карама, в пещерах Чагырская, Страшная, Денисова. Все памятники расположены в долине реки Ануй.

"Раннепалеолитическая стоянка Карама – это древнейший археологический объект на территории северной и центральной Азии. В этом году работы были сосредоточены на изучении самого нижнего и наиболее древнего 12 слоя этой стоянки, который датируется возрастом около 800 тысяч лет", — сказал Шуньков.

Ученый сообщил, что в этом году здесь были получены новые коллекции каменных артефактов – это наиболее древние в истории человечества галечные орудия, которые по своему облику наиболее близки к знаменитым олдувайским африканским находкам.

"Эти данные еще раз позволили нам подтвердить гипотезу о том, что заселение территории Евразии, в том числе и юга Сибири произошло с запада с первой миграционной волной древнейших гоминидов на стадии гомо-эректуса, которые около 2 миллионов лет назад вышли за пределы Африки. Сейчас мы точно датируем эти отложения — около 800 тысяч лет назад впервые первобытный человек появился на территории Сибири", — заявил Шуньков.