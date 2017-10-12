На Алтае нашли один из древнейших в Евразии музыкальных инструментов

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Археологи Института археологии и этнографии СО РАН при раскопках на Алтае обнаружили, возможно, древнейший музыкальный инструмент когда-либо найденный на территории современной Евразии – костяной камус (варган), сообщил журналистам в четверг замдиректора по науке Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.
Он отметил, что камусы известны и в настоящее время у тувинцев, сибирских татар и алтайцев, однако они изготавливаются из металла. Однако находка говорит о том, что подобные музыкальные инструменты были распространены и в древности.
"Эта находка относится к скифо-сарматскому времени, то есть это эпоха раннего железа, начало первого тысячелетия нашей эры… Из кости и столь древний подобный инструмент, насколько я знаю, найден впервые. Поэтому можно говорить, что это один из древнейших музыкальных инструментов", — сказал Молодин.
"Эти инструменты были характерны прежде всего в Азии. Можно сказать, что это этнографическая черта сегодняшних обитателей южной Сибири. И значит, она возникла очень-очень давно", — сказал ученый.