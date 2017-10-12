Российские ученые нашли в Гималаях 200 уникальных средневековых скульптур

НОВОСИБИРСК, 12 окт – РИА Новости. Российско-индийская экспедиция под руководством члена-корреспондента РАН Натальи Полосьмак обнаружила высоко в Гималаях (провинция Кашмир, Индия) два ритуальных комплекса с уникальными неизвестными каменными фигурами эпохи раннего средневековья, сообщил журналистам в четверг замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслав Молодин.

Он сообщил, что экспедиция работает в Индии уже три года, последний год дал "фантастические" результаты. В этом году ученые работали в сложном районе Гималаев на границе Индии и Пакистана при финансировании института, гранта Российского научного фонда и фонда Хенкель (Германия).

"Здесь было обнаружено два ритуальных комплекса, это далеко и высоко в горах, куда непросто доехать. Были найдены святилища около 200 каменных всадников, причем их специфика в том, что порой на лошади сидит не один человек, а два, три или четыре человека. То есть это воплощение каких-то мистерий и мифов, которые еще предстоит прочесть. Все эти скульптуры объемны, богато украшены резьбой", — рассказал Молодин.

Он отметил, что все скульптуры, хотя и выполнены в одной стилистике, отличаются друг от друга. В этом же месте находятся источники воды и каменные сооружения, связанные с этими фигурами.

"Вроде бы в Индии все давно известно, но на самом деле эти вещи найдены впервые. Публикаций об этом нет, и научное сообщество впервые узнало об этом. Находка показывает, что не все еще нам на планете известно. Есть совершено необычные места, которые только предстоит изучить", — сказал ученый.

Молодин сообщил, что по оценке руководителя экспедиции Натальи Полосьмак, скульптуры относятся к эпохе раннего средневековья, то есть начало нашей эры. Об этом говорит убранство коней и другие детали. "А вот что это за население – большая проблема, потому что ничего подобного в иконографии в Индии ранее обнаружено не было. Это какая-то популяция, которая неожиданно появилась в Гималаях, осела в труднодоступных районах и оставила после себя такой след", — отметил эксперт.