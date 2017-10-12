Российские ученые выяснили, что может остановить рост самого опасного рака

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружила у экстракта глубоководной змеехвостки активность против одного из самых опасных типов рака, сообщает вуз.
Как рассказал научный сотрудник лаборатории фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Всеволод Черепанов, испытания экстрактов проводились на клетках трижды отрицательного фенотипа рака молочной железы. Это один из самых смертоносных типов рака, который ежегодно уносит жизни 200 тысяч людей.
На следующем этапе исследователи планируют определить так называемую "волшебную пулю" — малую молекулу, чтобы синтезировать его в лаборатории. Культивировать змеехвостку, отмечают ученые, будет очень сложно — выращивать ее необходимо при давлении, как на глубине в 3 тысячи метров, а ее неглубоководные родственники токсичны.