Российские ученые выяснили, что может остановить рост самого опасного рака

ВЛАДИВОСТОК, 12 окт – РИА Новости. Группа ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружила у экстракта глубоководной змеехвостки активность против одного из самых опасных типов рака, сообщает вуз.

"Экстракт выключает Wnt-сигнальный путь в раковых клетках, который вызывает их неконтролируемый рост, при этом вещество не обладает цитотоксичностью, то есть не опасно. Морское животное выловили на глубине около 3 тысяч метров во время экспедиции в районе Курильской впадины Охотского моря в 2015 году", — говорится в сообщении.

Как рассказал научный сотрудник лаборатории фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Всеволод Черепанов, испытания экстрактов проводились на клетках трижды отрицательного фенотипа рака молочной железы. Это один из самых смертоносных типов рака, который ежегодно уносит жизни 200 тысяч людей.

"Наиболее сильный эффект — практически 100% выключение канонического Wnt-сигнального пути внутри раковых клеток — показал спиртовой экстракт змеехвостки Ophiura irrorata. Это родственница морской звезды, живущая на глубине 3 тысячи метров", — пояснил Черепанов

На следующем этапе исследователи планируют определить так называемую "волшебную пулю" — малую молекулу, чтобы синтезировать его в лаборатории. Культивировать змеехвостку, отмечают ученые, будет очень сложно — выращивать ее необходимо при давлении, как на глубине в 3 тысячи метров, а ее неглубоководные родственники токсичны.