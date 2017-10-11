ФПИ спрогнозировал научный прорыв в области выращивания тканей и органов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские учёные готовятся к выращиванию тканей и органов, научный прорыв в этой области может случиться в ближайшее десятилетие, заявил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Анатолий Ковтун.

"В настоящее время при участии ФПИ и ряда других заинтересованных структур разрабатывается дорожная карта, которая определит приоритетные направления исследований в данной области, сроки их проведения и требуемые объемы финансирования. И при правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных тканей и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие, и большим подспорьем в этом будет принятый закон "О биомедицинских клеточных продуктах". В результате его реализации российские биомедицинские разработки выйдут за пределы научных лабораторий и будут спасены многие человеческие жизни", – заявил Ковтун.

По его словам, выращивание искусственных тканей и органов путем использования клеточных технологий – одно из важнейших направлений развития биотехнологий, способное привести к революции в трансплантологии. Однако все эти работы сегодня находятся на уровне экспериментального подтверждения тех или иных решений, промышленные технологии получения биоинженерных тканей и органов человека пока отсутствуют. Основная сложность здесь, по мнению профессора Ковтуна, состоит в том, что человеческие органы имеют сложную внутриклеточную структуру, в них содержатся различные типы клеток, кровеносные сосуды и нервные окончания, и все это необходимо будет воспроизвести в биореакторе, чтобы искусственный орган выполнял свою функцию по предназначению.

"Научный прорыв состоится, если получится искусственно вырастить полностью функционально пригодный орган, способный "работать" по своему прямому назначению, например, полноценный аналог печени, способный очищать кровь от токсинов и выполнять другие функции этого органа. Но и здесь ученых ожидает пока еще не решенная проблема – высокая вероятность отторжения искусственного органа организмом реципиента", — добавил Ковтун.

Как пояснил учёный, при подборе донорских органов для трансплантации их оценивают по многим показателям: идеально могут подойти органы однояйцевых близнецов, во многих случаях успешно трансплантируются органы ближайших генетических родственников. В случае использования для этих целей выращенных в лабораторных условиях искусственных органов в вопросе приживаемости могут возникнуть сложности, за исключением тех, при которых орган сделан из клеток самого получателя, отметил представитель фонда.

"Исследованиями возможностей выращивания тканей и органов для последующей пересадки занимаются научные коллективы по всему миру. Например, в Техасском университете в биореакторе вырастили легкие человека, правда, они не функциональны из-за отсутствия в них кровеносных сосудов. Швейцарцы смогли создать сердечные клапаны, в Австралии научились выращивать искусственные почки из стволовых клеток кожи, израильские ученые успешно вырастили и пересадили искусственные кости грызунам. В России также ведутся работы по данному направлению, есть и заметные успехи. Например, ученые Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН разработали технологию получения биоинженерной искусственной кожи, которая может стать незаменимой для закрытия ожоговых ран и в ряде других случаев", — отмечает представитель ФПИ.

По данным фонда, в России пересадки делают в 22 регионах. К примеру, в 2016 году в стране провели около 1,4 тысячи операций по пересадке (935 трансплантации почек, 272 — печени, 164 — сердца и легких), тогда как потребности в 1,5 тысячи операций по пересадке сердца и около 8 тысяч почек.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.