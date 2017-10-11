Ученые объяснили способность доживать до старости

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Группа ученых из Эдинбургского университета в Великобритании выяснила, почему люди способны жить дольше 50 лет. Пресс-релиз исследования доступен на сайте Phys.org.

Многие виды не живут долго после окончания репродуктивного возраста. Однако человек обладает способностью доживать до глубокой старости, что указывает на существование механизмов, лежащих в основе долголетия.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона жителей американского штата Юта, родившихся до 1950 года, а также их потомков.

Как выяснилось, у мужчин этому способствуют гены, поддерживающие молодость. При этом исследователи не смогли установить гены, отвечающие за долголетие у женщин.

Ранее ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что сексуальная активность влияет на процесс старения. Как гласит исследование, опубликованное в журнале Biogerontology, старение может быть результатом компромисса между воспроизведением и долгожительством, связанным с тем, что организм вынужден тратить энергию на обменные процессы. Чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов.