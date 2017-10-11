Двенадцатого октября астероид 2012 ТС4 максимально сблизится с Землей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта смоделировали движение астероида 2012 ТС4 и визуализировали его с помощью собственноручно разработанной среды моделирования космических процессов и явлений Astro-Model.

Двенадцатого октября 2017 года рядом с Землей пролетит астероид 2012 ТС4. Этот небольшой астероид несферической формы имеет диаметр всего около 13 метров, поэтому даже в момент наибольшего сближения с Землей для его наблюдения потребуется мощный телескоп. Утром — в 6:42 — он приблизится к нашей планете на расстояние около 50 тысяч километров. По космическим меркам, это совсем близко: для сравнения — Луна в семь раз дальше от нас. Лишь немногие небесные объекты проходят так близко с Землей, и всякий раз подобное сближение вызывает у землян сильные эмоции.

Действительно, последствия такого события могут быть разными — даже этот небольшой астероид из-за огромной скорости может вызвать серьезные разрушения в масштабах целого города.

К примеру, схожими с 2012 ТС4 размерами обладал так называемый челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года.

К счастью, современные астрономы внимательно следят за всеми потенциальными "нежелательными гостями" и своевременно изучают их на предмет опасности столкновения с нашей планетой. С помощью современных программных комплексов можно заранее рассчитывать орбиты движения небесных тел и прогнозировать траектории их пролетов. Участники Астрономического сообщества БФУ имени Иммануила Канта провели свой расчет параметров орбиты 2012 ТС4 и визуализировали его движение.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © БФУ им. И.Канта 12 октября астероид 2012 ТС4 максимально сблизится с Землей

Поясняет руководитель Астросообщества Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Алексей Байгашов: "Вердикт однозначен: хоть небольшой астероид действительно пролетит рядом с Землей, его траектория минует нашу планету и падения опасаться не стоит. Результаты расчетов совпадают с мировыми — ведущие научные сообщества оценивают вероятность столкновения с этим астероидом как ничтожно малую, не больше нескольких миллионных долей процента."

Благодаря усилиям университетских астрономов, пролет 2012 ТС4 мимо нашей планеты можно увидеть уже сейчас.