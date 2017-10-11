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РИА Наука
РИА Наука

Нужно ли человечеству покидать Землю

08:0011.10.2017
(обновлено: 08:10 11.10.2017)
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© Полянина А.Так художник представил себе город внутри астероидаТак художник представил себе город внутри астероида
© Полянина А.

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Ольга Коленцова. Есть несколько причин, по которым человечеству необходимо искать себе новое место для обитания. Во-первых, Земля имеет ограниченные ресурсы, а их траты в последнее время значительно возросли. Во-вторых, экологическое состояние Голубой планеты ухудшается с каждым годом, и, возможно, вскоре она перестанет быть пригодной для жизни. В-третьих, Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и выжжет ближайшие планеты. Поэтому ученые уже сейчас задумываются о "великом переселении", время которого неминуемо настанет.

© Fotolia / sdecoretТак художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта
© Fotolia / sdecoret
Так художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта

Поиск пригодных для обитания планет, перелет к ним и освоение займут немало времени. Люди только начали исследовать космос и уже столкнулись с препятствиями, которые могут быть преодолены только с помощью науки. 

На Фестивале науки в МГУ состоялась лекция проректора Сколтеха Руперта Герцера, директора Института авиакосмической медицины Германского аэрокосмического центра, профессора и председателя Института авиакосмической медицины в Аахене. Ученый рассказал о проблемах, которые уже возникли и могут появиться у людей при освоении космоса. 

© Public DomainЛунный форпост. Иллюстрация NASA
© Public Domain
Лунный форпост. Иллюстрация NASA

Опасности космических путешествий

Трудности подстерегают людей еще на пути к освоению новых мест обитания. Скорость космических ракет кажется нам огромной, но для космических расстояний она совсем невелика. Например, от Земли до Луны примерно 384 тысячи километров, а минимальное удаление Марса от Земли составляет 56 миллионов километров! Если бы вы смогли отправиться туда на "Феррари", способном разогнаться до 300 километров в час, вам бы пришлось провести за рулем 21 год. А если бы мы могли передвигаться со скоростью света, то путешествие до Красной планеты заняло бы чуть более трех минут. 

© Фото : Public DomainЛунная база
© Фото : Public Domain
Лунная база

Впрочем, сложности могут начаться не только при жизни на Марсе или иной планете, но и во время космического путешествия. И особенно важно, что при освоении космоса нередко появляются проблемы, о которых ученые даже не предполагали.

Космонавт Александр Мисуркин на МКС
© Иллюстрация РИА Новости . Роскосмос
Иллюзии на МКС: как невесомость влияет на ощущения космонавтов

Например, возникновение космической лихорадки. Измерения температуры у космонавтов показало, что у людей, которые находились на станции более полугода, постоянная температура тела повышалась на один, а у некоторых и на два-три градуса. Если представить себе планомерное повышение температуры в течение нескольких лет, становится понятно, что жить в таком тепловом режиме человеческий организм не сможет. Профессор Сколтеха отметил, что это может стать серьезным осложнением для долгосрочных пилотируемых полетов.

Кроме того, существуют и другие факторы влияния невесомости.

"До 60% космонавтов после полета сталкивались с офтальмологическими проблемами. Магнитно-резонансный снимок глазного яблока показал нарост соединительной ткани, "выталкивающий" глазное дно вперед. На нем появляется уплощение, из-за которого свет не фиксируется в системе глаза. Все нервы и кровеносные сосуды, идущие от мозга к глазу через отверстие в кости, пережимаются. Вероятно, это связано с повышением внутричерепного давления в космосе. НАСА сообщает, что это проблема номер один при перемещении на большие расстояния в космосе, например от Земли до Марса", — говорит Руперт Герцер. 

Альтернативный дом для человека

Допустим, что вы успешно "прилунились" или "примарсились". Но на этом сложности не заканчиваются. Мы — земляне. Привыкнув к земной гравитации, мы нуждаемся в воде и воздухе с определенным содержанием кислорода. Кроме того, мы беззащитны перед радиацией. 

© Фото : Twitter/Intl. Space StationВид на Землю с борта МКС
© Фото : Twitter/Intl. Space Station
Вид на Землю с борта МКС

"Радиация — одна из очевидных проблем, ожидающих нас на другой планете и даже во время перелета на нее. На космической станции вы получаете в 300 раз больше зиверт, чем на Земле. А если бы вы жили на Марсе, доза стала бы еще больше! Трудно прогнозировать точно, к чему бы это привело, так как типы облучения, получаемые на Земле, в космосе и на Марсе, отличаются. У астронавтов уровень заболевания раком не выше, чем у остальных людей, но ведь в космосе побывало пока всего несколько сот человек. Сложно собрать статистику при таких цифрах", — рассказывает Руперт Герцер. 

Итак, какие задачи на данный момент стоят перед космическим путешественником? Защитить себя от радиации, обеспечить атмосферой, пригодной для дыхания, а также водой и пищей. Интересно, что Марс и Луна являются далеко не самыми перспективными местами для жизни, по мнению лектора. Он рассматривает возможность того, что люди смогут жить внутри астероидов! Их много, они разбросаны по космическому пространству, а толстый каменный слой может защитить человека от космического облучения. 

Хотя на данный момент больше всего исследований посвящено планам освоения Марса. 

© Public DomainКонцепция колонии на Марсе глазами художника
© Public Domain
Концепция колонии на Марсе глазами художника

Так покидать ли нам Землю?

Подводя итоги, Руперт Герцер отметил, что планировать покинуть Землю пока не стоит. Необходимо защищать ее и от внешних опасностей (например, астероидов), и от разрушительного воздействия человека на экологию родной планеты. И продолжать активно исследовать космическое пространство, которое таит в себе множество новых возможностей и опасностей. Лектор подчеркнул, что освоение космоса из чистой науки превращается в бизнес, ведь на космических путешествиях можно неплохо заработать. А в дальнейшем туристам понадобится не только транспорт, но и гостиницы, еда, развлечения… Как при обычном отдыхе. Только проходить он будет на Луне или Марсе.  


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