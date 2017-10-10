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Ученые назвали самый лучший способ распознавать эмоции собеседника

20:4110.10.2017
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© Fotolia / KwestСостояние человекаСостояние человека
© Fotolia / Kwest

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Люди лучше всего воспринимают эмоции того, с кем общаются, когда слышат только его голос, показало исследование, проведенное в Йельском университете в США. Его результаты были опубликованы в журнале American Psychologist.

Поцелуй. Архивное фото
© Fotolia / frameworks2014
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Исследование включало в себя серию из пяти экспериментов с участием более 1800 человек. Участникам предлагалось либо общаться самим, либо наблюдать за общением других подопытных. В разных случаях они могли либо слышать беседу, не видя говорящих, либо следить за выражениями их лиц, не слыша голос, либо и слышать, и видеть собеседников.

Кроме того, подопытным давали прослушивать запись беседы людей, зачитанную синтезированным на компьютере голосом, чтобы полностью исключить эмоциональный компонент общения.

По результатам исследований выяснилось, что тем, кто слушал человеческую речь, но не видел собеседников, удавалось определять эмоции говорящих с наибольшей точностью. Худшие результаты продемонстрировали те, кто слышал запись синтезированного голоса.

Овощи. Архивное фото.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По мнению автора исследования Майкла Крауса, подобные результаты могут объясняться двумя причинами: тем, что люди часто используют мимику, чтобы скрывать свои эмоции, либо тем, что попытка одновременно слушать речь собеседника и наблюдать за его выражением лица мешает делать и то, и другое достаточно эффективно.

Кроме того, исследование показывает, что многие люди, в том числе и психологи, неоправданно считают выражение лица главным индикатором эмоций. "Возможно, люди обращают слишком много внимания на лицо, в то время как именно голос собеседника несет информацию, помогающую адекватно воспринимать его внутреннее состояние", — приводит слова Крауса портал Eurekalert.

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