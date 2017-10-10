Ученые объяснили появление таинственных геоглифов у перевала Дятлова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Таинственные геоглифы, найденные в районе перевала Дятлова на спутниковых снимках уральским исследователем Валентином Дегтяревым, легко объяснили специалисты по интерпретации данных дистанционного зондирования Земли.

Поясняет руководитель департамента тематического картографирования ГК "СКАНЭКС" Нина Моисеева: "На самом деле это обычные рубки леса. Именно так они выглядят на космических снимках. Если просмотреть близлежащую территорию к данному участку, то можно понять, что на ней встречается большое количество рубок, а также видны квартальные просеки, лесовозные дороги. Просматривая эти фрагменты, можно представить себе разные картины, геометрические формы или человечков — все зависит от фантазии. Именно так из космоса зачастую видны следы антропогенного преобразования территории. Настоящие геоглифы такого размера были бы, скорее всего, уже обнаружены: мониторинг Земли из космоса выполняется с высокой периодичностью и достаточной детальностью".

Напомним, 9 октября появилось сообщение в блоге уральского исследователя Валентина Дегтярева о древнейших геоглифах в Свердловской области, расположенных в районе перевала Дятлова. Как считает блогер, геоглифы являются памятником эпохи неолита.

По его словам, длина геоглифа около десяти километров, ширина приблизительно пять километров.

"Все рисунки, а их там десятки, выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют. Древние художники изобразили нечто такое, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит, большую птицу, ну или то, что на нее, возможно, похоже. Две горы, между которыми есть то, что напоминает ворота", — отмечает Дегтярев.

По его мнению, находка доказывает, что территория вокруг перевала Дятлова была священной для манси. "И священной она стала задолго до того, как там появился первый житель. Так что кое-что мистическое в этом есть", — заключил исследователь.