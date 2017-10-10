Окололунную станцию могут оборудовать взлетно-посадочными аппаратами

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Международная окололунная орбитальная станция может состоять из посещаемого комплекса и пристыковываемых к нему автоматических модулей для посадки на поверхность Луны до тех пор, пока не будут разработаны аппараты, которые смогут безопасно доставлять и забирать человека с естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
"Мы думаем, что это может быть некий интегрированный проект, где пилотируемые корабли работают вместе с автоматическими станциями на низкой окололунной орбите", — сказал ученый.
При этом он отметил, что подобные проекты существуют только в рамках концепций среди российских ученых. Подробное обсуждение архитектуры будущей окололунной станции еще не началось. "Но даже у нас это тоже пока что рассматривается в предварительном плане. Конкретно мы начнем говорить, когда у нас появится наш российский пилотируемы лунный аппарат, на котором можно будет летать на окололунную орбиту", — уточнил руководитель отдела.
По мнению Митрофанова, с появлением пилотируемых посадочных лунных кораблей исследование Луны с помощью роботов не должно прекратиться.
"Я думаю, что и дальше стратегически, когда люди научатся летать на Луну, уже будут экспедиции на Луне, все равно автоматы будут активно участвовать, потому что это будет помощь, поддержка, специальные средства, которые будут обеспечивать работу астронавтов и космонавтов", — добавил ученый.