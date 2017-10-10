РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Плазмотрон "на коленке": как девятиклассник создал молнию у себя в квартире

13:5510.10.2017
(обновлено: 15:07 10.10.2017)
0310
© КуденкоПетр ПересадькоПетр Пересадько
© Куденко

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ученик 9 класса Петр Пересадько стал обладателем специального приза РИА Новости, врученного в рамках конкурса "Ученые будущего", который ежегодно проходит на площадках фестиваля Наука 0+ 2017. Всероссийский научно-инженерный конкурс "Ученые будущего" проводился в 2017 году Министерством образования и науки Российской Федерации, Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова, Алтайским государственным техническим университетом имени И. И. Ползунова при поддержке корпорации Intel.

© КуденкоНаграждение Петра Пересадько
© Куденко
Награждение Петра Пересадько

Петр Пересадько, учащийся девятого класса гимназии №1 города Жуковский Московской области, сделал тороидально-коаксиальный плазмотрон, — установку, производящую вихри из низкотемпературной не полностью ионизированной плазмы. 

Газодинамическая ловушка, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
© РИА Новости / Павел Комаров
Плазма в ловушке и КЕДР на коллайдере: как работают сибирские физики

Целью создания установки является изучение поведения и механики создаваемых ей тороидальных вихревых образований. В настоящее время эта область изучена слабо, поэтому Петр планирует сделать вклад в фундаментальную физику с помощью собранного им плазмотрона. Не полностью ионизированная плазма представляет собой газ, содержащий не только заряженные, но и нейтральные частицы.

CC BY 3.0 / Luc Viatour / plasma lampПлазменная лампа, иллюстрирующая некоторые из наиболее сложных плазменных явлений, включая филаментацию
CC BY 3.0 / Luc Viatour / plasma lamp
Плазменная лампа, иллюстрирующая некоторые из наиболее сложных плазменных явлений, включая филаментацию

Работает устройство следующим образом: сначала в камеру через трубочку закачивается водород, в такой пропорции по отношению к имеющемуся внутри воздуху, чтобы получился гремучий газ. Далее искра, возникающая от источника высокого напряжения, поджигает водород. Образуется пламя, которое и является низкотемпературной плазмой. Сопло покрыто куском скотча или целлофаном, которые рвутся под напором выходящего потока плазмы. При прохождении тока через плазму она нагревается, следовательно, вырастает давление внутри камеры.

Вследствие прохождения тока по электродам и плазме возникает сила Ампера, направленная перпендикулярно силе тока. Благодаря этой силе, плазма будет двигаться с ускорением в определённую сторону. В установке этой стороной является сопло.  

© Иллюстрация РИА Новости . Полянина А. Схема тороидально-коаксиального плазмотрона
© Иллюстрация РИА Новости . Полянина А.
Схема тороидально-коаксиального плазмотрона

Первые плазмотроны появились в середине 20 века, их использовали в качестве источников тепла высокой мощности. Эти приборы довольно компактны, они помещаются в руке. С помощью плазмотронов можно резать металлы, синтезировать химические соединения, обезвреживать высокотоксичные органические отходы. Они могли использоваться во всех практических областях, где требовался управляемый высокотемпературный поток. Петр же собрал плазмотрон специально для изучения вихревых потоков плазмы. Данное устройство даст возможность изучать магнитоплазменную аэродинамику без использования дорогостоящих материалов и технологий. 

Петр Пересадько на фоне собранного им плазмотрона
Петр Пересадько на фоне собранного им плазмотрона
Как же образуется вихрь? Поток плазмы можно представить в разрезе как множество слоев, передвигающихся с одной скоростью и направлением. При движении потоков относительно окружающей среды на их границах возникает пограничный слой, в котором возникает направленное возрастание скоростей. Этот поток начинает закручиваться за счёт того, что боковая стенка препятствует свободному поступлению воздуха с одной стороны, создавая вихрь в зоне пониженного давления. 

Петр с 2016 года изучал тему плазменных ускорителей, и тогда же создал свою первую установку, — действующую модель плазмотрона. Он представил ее на нескольких крупных конференциях, проходивших в Санкт-Петербурге, Германии и Москве. Проект "Тороидально-коаксиальный плазмотрон" является продолжением предыдущего. Отличаются они тем, что если в первом случае целью было получение прибора, способного "выстреливать" плазмой, то в новом проекте плазма должна была создавать вихри. 

Первый плазмотрон, собранный Петром
Первый плазмотрон, собранный Петром

Подобные установки создаются на промышленном производстве или на научных кафедрах, где изучается физика плазмы. Для создания плазмотрона нужны не только глубокие знания в данной области науки, но и практические навыки работы с электроникой, на что способен далеко не каждый студент!

"Экспертное жюри оценило мою работу выше, чем я бы ее оценил сам, — смеется Петр, — но им виднее. Лично я просто хочу просто заниматься исследованиями в области физики, меня интересует именно наука, а не материальные награды. Для меня это не первый раз, когда я занимаю призовое место в крупном научном конкурсе, наверное, уже привык и довольно спокойно отношусь к наградам. Меня увлекает изобретение новых установок, их отладка, построение схем в области электроники. По большей части стараюсь все делать сам — искать и информацию, и детали. Даже трансформаторы на помойке искал… В будущем планирую собрать еще несколько установок (плазмотронов), работающих на других принципах и достичь хотя бы небольшого увеличения стабильности плазмы."


 

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена