Гидрографы Северного флота открыли остров в районе Новой Земли

МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Экспедиционная группа и экипаж гидрографического судна Северного флота "Сенеж" завершили океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля, открыв остров в районе ледника Чаева, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик.
В настоящее время гидрографическое судно "Сенеж" продолжает выполнение задач по плану океанографических исследований в Баренцевом море. Его очередной арктический поход продолжается уже полтора месяца. В конце августа судно вышло из базы, совершило переход по акватории Северного морского пути на восток до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли.
Походы гидрографических судов Северного флота с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. "Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики", — добавил Лузик.