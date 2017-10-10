Гидрографы Северного флота открыли остров в районе Новой Земли

МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Экспедиционная группа и экипаж гидрографического судна Северного флота "Сенеж" завершили океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля, открыв остров в районе ледника Чаева, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик.

"В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов на острове Северный, которые образовались после разрушения ледников. В частности, открыт новый остров возле ледника Чаева", — отметил Лузик.

В настоящее время гидрографическое судно "Сенеж" продолжает выполнение задач по плану океанографических исследований в Баренцевом море. Его очередной арктический поход продолжается уже полтора месяца. В конце августа судно вышло из базы, совершило переход по акватории Северного морского пути на восток до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли.

По словам Лузика, в сентябре "Сенеж" изучил очередной район "белых пятен" в Карском море, выполнил ряд исследовательских работ в море Лаптевых, а также принял участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в арктической зоне.

Походы гидрографических судов Северного флота с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. "Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики", — добавил Лузик.