Ученые нашли неожиданное объяснение женскому оргазму

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Женский оргазм объясняется одновременной повышенной активностью нескольких мозговых центров, об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of Sexual Medicine.
В исследовании приняли участие 40 женщин, которых попросили заполнить анкеты об их сексуальной жизни и взаимоотношениях. В результате для сканирования были отобраны десять человек, сообщивших, что они испытывают сильный оргазм во время полового акта. Процедура МРТ проходила во время клиторальной стимуляции, которую проводил партнер или сама женщина.
Ученые полагают, что полученные данные могут использоваться в медицинской практике для помощи женщинам, по различным причинам не испытывающим оргазм.