Ученые нашли неожиданное объяснение женскому оргазму

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Женский оргазм объясняется одновременной повышенной активностью нескольких мозговых центров, об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of Sexual Medicine.

Ученые из Рутгерского университета в США использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы зафиксировать работу нейронов во время сексуальной стимуляции.

В исследовании приняли участие 40 женщин, которых попросили заполнить анкеты об их сексуальной жизни и взаимоотношениях. В результате для сканирования были отобраны десять человек, сообщивших, что они испытывают сильный оргазм во время полового акта. Процедура МРТ проходила во время клиторальной стимуляции, которую проводил партнер или сама женщина.

Выяснилось, что активность мозга при этом постепенно увеличивалась, задействовав одновременно сенсорные и моторные центры мозга, а также систему вознаграждения. Так, было зафиксировано повышенное возбуждение нейронов в гиппокампе, отвечающем за формирование эмоций, миндалевидном теле, обуславливающем принятие решений, и гипоталамусе.

Ученые полагают, что полученные данные могут использоваться в медицинской практике для помощи женщинам, по различным причинам не испытывающим оргазм.