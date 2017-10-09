Найдены гены, отвечающие за запах одного из самых плохо пахнущих фруктов

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ученые расшифровали геном растения дуриан, плоды которого обладают одним из самых пикантных и противоречивых запахов в мире, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics.

Специфический запах дуриана, в котором смешиваются ноты серы и лука породил в странах Юго-Восточной Азии особую культуру его потребления в специальных буфетах.

Исследователи определили группу генов, ответственных за базовые элементы плодового аромата, которыми являются летучие соединения серы. Установлено, что данные гены активизируются в период созревания дуриана.

Установлено, что плод дуриана разновидности Musang King имеет около 46 тысяч генов — в два раза больше, чем у человека. Предки растения возникли порядка 65 миллионов лет назад и связан родственными отношениями с какаовым деревом.