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Нобелевская неделя-2017: лауреатами стали 11 человек и одна кампания

Сюжет:
Нобелевская неделя-2017 (37)
17:2709.10.2017
(обновлено: 17:47 09.10.2017)
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© AFP 2017 / Olivier MorinБюст Альфреда Нобеля в концертном зале Стокгольма. Архивное фотоБюст Альфреда Нобеля в концертном зале Стокгольма. Архивное фото
© AFP 2017 / Olivier Morin

СТОКГОЛЬМ, 9 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Неделя присуждения Нобелевских премий за 2017 год завершилась в понедельник в Стокгольме и Осло. Ее обладателями стали в общей сложности 11 человек, работающие в США, Великобритании, Швейцарии, и одна организация.

Портрет Альфреда Нобеля. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Размер Нобелевской премии увеличили на миллион шведских крон
Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (около миллиона долларов США).

Церемония награждения всех лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы, а также в области экономики, учрежденной в 1968 году в память о Нобеле шведским Госбанком, будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Клеточные часы

Неделя началась в Стокгольме 2 октября, когда Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте присудил награду по физиологии или медицине профессорам из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные (околосуточные) ритмы организма, так называемых клеточных часов.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017
© REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
Открытие "внутренних часов" поможет арктической медицине, считают в ФПИ
Исследователи открыли, в частности, секрет "внутренних часов клеток" и показали, как этот механизм функционирует. Автономные "внутренние часы" необходимы для адаптации и подготовки нашей физиологии для различных фаз дня, они контролируют такие важные процессы организма, как сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ. Исследования ученых показали, что хорошо работающие ритмы важны для здоровья человека

Гравитационные волны

Нобелевскую премию по физике 2017 года присудили работающему в США выходцу из Германии Райнеру Вайссу, а также американским профессорам Барри Бэришу и Кипу Торну. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, которой поручен выбор лауреатов, пояснил, что ученые внесли огромный вклад в работу лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что сделало возможным экспериментальное обнаружение гравитационных волн – сигнал исходил от срастающихся черных дыр.

Существование гравитационных космических волн предположил 100 лет назад Альберт Эйнштейн. LIGO стал проектом сотрудничества более одной тысячи ученых, около 80 различных научных организаций из двух десятков стран, в том числе и из России.

Объявление Нобелевских лауреатов по физике в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow
Нобелевский лауреат Вайсс отметил важность изучения гравитационных волн
"Все вместе они реализовали 50-летнюю мечту многих ученых", — пояснили в Нобелевском комитете.

Новый метод микроскопии

Обладателями награды по химии за 2017 год стали работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания) за разработки криоэлектронной микроскопии.

Этот метод, считают в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук, позволяет заполнить множество пробелов в "карте биохимии". Теперь ученые могут заморозить биомолекулы во время движения и визуализировать процессы, которые прежде никогда не могли наблюдать. Подчеркивается, что открытие имеет решающее значение для базового понимания химии жизни и развития фармацевтики

Творчество большой эмоциональной силы

Шведская академия, созданная в 1786 для поддержки и развития шведского языка и литературы и отвечающая сегодня за присуждение Нобелевской премии, решила отдать ее в этом году британскому писателю и выходцу из Японии Кадзуо Исигуро (1954).

Нобелевский лауреат по литературе за 2017 год писатель Кадзуо Исигуро во время интервью. 5 октября 2017
© REUTERS / Toby Melville
Нобелевскую премию по литературе присудили Кадзуо Исигуро
Академики отметили, что творчество писателя отличается большой эмоциональной силой. Темы, которые исследует Исигуро, касаются памяти, роли времени в судьбе человека и самообмана.

Кампания по запрету ядерного оружия

В пятницу стало известно, что Нобелевская премия мира за 2017 год досталась Международной кампании по отмене ядерного оружия (ICAN).

Норвежский нобелевский комитет присудил ICAN эту награду "за работу для привлечения внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия", в частности за усилия организации в продвижении Конвенции о полном запрете ядерного оружия.

Организация основана в 2007 году, она объединяет 460 организаций в более чем 100 странах мира. Головная контора находится в Женеве.

Связь психологии с экономикой

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Косачев считает, что Нобелевскую премию мира заслужили ВКС России
Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 2017 год удостоен профессор Ричард Талер (США), внесший вклад в развитие теорий в области поведенческой экономики.

Имя лауреата объявила 9 октября в Стокгольме Королевская шведская академия наук, отвечающая за выбор лауреатов. Талер является одним из основателей быстроразвивающихся сегодня научных сфер — поведенческой экономики и поведенческих финансов.

В частности, он разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, он показал, как эти факторы влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их возможно просчитать.

Нобелевская премия
© РИА Новости, Инфографика
Нобелевская премия

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