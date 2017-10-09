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РИА Наука
РИА Наука

"Кассини" нашел огромное число "кирпичиков жизни" в кольцах Сатурна

16:5409.10.2017
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© NASA / JPL-CaltechИллюстрация погружения космического аппарата Кассини в атмосферу СатурнаИллюстрация погружения космического аппарата Кассини в атмосферу Сатурна
© NASA / JPL-Caltech

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Последние данные, переданные "Кассини" на Землю, указывают на то, что кольца Сатурна похожи по своему составу на материю комет и содержат в себе гигантские количества потенциальных "кирпичиков жизни", рассказал представитель НАСА, выступавший на планетологической конференции 3MS в ИКИ РАН.

"Наши приборы не были предназначены для работы в условиях, когда "Кассини" двигался со скоростью в 31 тысячу километров в час. Тем не менее, нам удалось получить некоторые данные по составу планеты и свойствам ее ионосферы, и они показывают, что верхние слои атмосферы Сатурна и материя колец, питающая их, содержат в себе целый "зоопарк" органики, похожий по составу на материю комет", — заявил Хантер Уайт (Hunter Waite) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере (США).

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
Дождь и закат: как "Кассини" встретит последние мгновения жизни

Свои последние мгновения жизни, как рассказывал Уайт еще перед гибелью зонда, "Кассини" провел в особой зоне сатурнианской атмосферы, где существует экзотический "дождь" из микрокапель воды и частичек пыли, постепенно падающих на Сатурн из ближайших к нему колец.

Следы этого дождя, по словам ученого, были найдены в спектре атмосферы Сатурна еще в 1980 годах зондами "Вояджер", однако до падения "Кассини" астрономы не были уверены в том, что этот непрерывный поток пыли и воды порождается кольцами, а не какими-то внутренними процессами в недрах "властелина колец". Последний нырок "Кассини", как отмечает Уайт, доказал это и открыл нечто новое, к чему ученые не были готовы.

Когда "Кассини" погружался в атмосферу Сатурна, ученые ожидали увидеть лишь простые молекулы – водород, гелий, метан, аммиак и азот. На самом же деле, спектрометры и другие датчики "Кассини" зафиксировали присутствие бесчисленного множества очень сложной органики – десятки видов непредельных и ароматических углеводородов, спирты, муравьиную кислоту и целый ряд других потенциальных "кирпичиков жизни".

Так может выглядеть модуль «Фила» на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко
© ESA/ATG medialab
Ученые рассказали об открытиях "Филы" на комете Чурюмова-Герасименко

Их источником, как показали изменения в их концентрации по мере погружения "Кассини" в нижние слои атмосферы, были кольца Сатурна – чем дальше падал зонд, тем меньше органики видели его инструменты.

Сравнивая их концентрации на разных высотах, Уайт и его коллеги пришли к неожиданному выводу – кольца Сатурна содержат в себе огромное количество органики, и они практически идентичны по химическому и изотопному составу материи комет, состоящей, как недавно обнаружил спускаемый аппарат "Фила", примерно наполовину из органических соединений.

Когда эта органика падает на Сатурн, она частично распадается и начинает вступать в самые разные реакции, что делает ее еще более разнообразной. Как отмечает ученый, атмосфера Сатурна, предположительно "простой" планеты, оказалась гораздо более богатой, чем химический состав выбросов гейзеров Энцелада и атмосфера Титана.

Кольца Сатурна снятые космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Ученые выяснили, как Сатурн стал "властелином колец"

Дальнейший анализ этих данных, как надеется планетолог, поможет ученым НАСА понять, как возникли ближние кольца Сатурна и как порождаемые ими "дожди" влияют на поведение атмосферы планеты-гиганта. Кроме того, ученые надеются, что информация, полученная "Кассини" в последние мгновения жизни, поможет нам заглянуть в нижние слои Сатурна и понять, как возникла эта планета.

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