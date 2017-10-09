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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые обнаружили одного из самых древних жуков на Земле

14:5309.10.2017
(обновлено: 15:17 09.10.2017)
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© Грег ГуставсонРеконструкция внешнего вида и среды обитания мезозойских вертячек вида Mesogyrus antiquusРеконструкция внешнего вида и среды обитания мезозойских вертячек вида Mesogyrus antiquus
© Грег Густавсон

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сотрудник Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН и его зарубежные коллеги выяснили, что один из видов жуков-вертячек (Heterogyrus milloti), обитающий в горных водотоках юго-восточного Мадагаскара, представляет собой единственного дожившего до наших дней потомка группы насекомых эпохи мезозоя. Происхождение этого жука приходится на поздний триасовый или ранний юрский период (226-187 миллионов лет назад). Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). Его результаты представлены в журнале Nature Scientific Reports.

Жук-рекордсмен: как выглядит гигантский палочник длиной 64 см
© Ruptly
Жук-рекордсмен: как выглядит гигантский палочник длиной 64 см

 Мадагаскар с его сотнями видов флоры и фауны, расположенным на сравнительно небольшом географическом участке, по праву считается одним из наиболее важных очагов биологического разнообразия в мире. 

Водные насекомые Мадагаскара в основном встречаются только на этом острове. Ученые заинтересовались происхождением вертячек (семейство Gyrinidae) — хищных водных жуков, известных в качестве модельных организмов по изучению жизни на поверхности воды. 

Чтобы прояснить происхождение современного вида вертячек Heterogyrus milloti и его место в родословной семейства, авторы исследования проанализировали внешнее строение живых и вымерших представителей Gyrinidae. На основе 121 признака морфологии 127 видов взрослых насекомых, включая 20 ископаемых, из всех подсемейств мировой фауны, а также 11 видов внешней группы, в том числе 6 ископаемых, удалось предложить непротиворечивый сценарий эволюции данного семейства. 

© РИА Новости / Антон ДенисовОстров Мадагаскар
© РИА Новости / Антон Денисов
Остров Мадагаскар

"Очень хорошо сработала идея нашего гранта про особенности горных экосистем. Горы и острова богаты узко распространенными и уязвимыми локальными видами. Они могут стать убежищем для очень древних групп во время глобальных катаклизмов. Удаленный остров, он как "Парк юрского периода". Иначе объяснить нахождение на Мадагаскаре единственного оставшегося от огромного подсемейства вида никак нельзя. Более того, этот вид вертячек занял биотоп (горные водотоки), который оказался непривлекательным для остальных вертячек Мадагаскара, попавших на остров в более позднее время", — рассказал соавтор исследования Александр Прокин. 

© Александр ПрокинАлександр Прокин на полевых работах в Северной Осетии
© Александр Прокин
Александр Прокин на полевых работах в Северной Осетии

Ранее статус и эволюционная связь с другими предками подсемейств мезозойских вертячек Spanglerogyrinae и Heterogyrinae были неясными. Теперь стало понятно, что они наиболее примитивные из известных видов, и были широко распространены с раннего Юрского периода до раннего Мелового периода в Европе и Азии. Сейчас на Земле сохранилось лишь два вида  потомков этих подсемейств: один в США и один на Мадагаскаре. Особенно интересен факт сохранения в горных водотоках юго-востока острова представителя столь древней реликтовой группы жуков. Известно огромное число примеров островного и горного эндемизма (термин, означающий, что представители вида обитают на ограниченной территории) за счет существования мощных изоляционных барьеров. Однако то, что острова или, например, изолированные крупные озера могут быть последним пристанищем давно вымерших на некогда обширной территории обитания реликтовых форм, известно гораздо хуже.

Самые древние многоклеточные животные обитали в озерах
© РИА Новости / Борис Приходько
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Самые древние многоклеточные животные обитали в озерах

 Открытие показывает, насколько важно охранять экосистему Мадагаскара: изолированные водоемы и другие биотопы острова могут скрывать уникальные реликтовые виды и сообщества. Нарастающая деградация горных экосистем, особенно в местах повышенной плотности населения, может привести к тому, что значительная доля систематического разнообразия организмов, в частности гидробионтов, исчезнет с лица Земли, прежде чем оно будет задокументировано. Именно полное научное описание исчезающих и реликтовых видов, а также особенностей эволюционных процессов, наблюдающихся у разных групп гидробионтов в горах, осуществляемое в рамках данного проекта РНФ, создает необходимые предпосылки для их сохранения.

 

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