Спутник НАСА обнаружил возможную "колыбель жизни" на Марсе

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Зонд MRO обнаружил в южном полушарии Марса следы отложений, сформировавшихся на дне теплых вулканических озер под действием выбросов гейзеров, что является пока самым благоприятным местом для зарождения жизни на Марсе, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Даже если мы никогда не найдем следов жизни на Марсе, это место может многое рассказать нам о том, как жизнь возникла на земле. Высокий уровень вулканической активности и наличие воды в этом месте на Марсе создавали примерно так же условия, которые существовали на Земле в примерно то же самое время, когда жизнь зародилась на нашей планете", — заявил Пол Найлс (Paul Niles) из Центра космических полетов имени Годдарда в Хьюстоне (США).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы все большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не в океанах Земли, а на поверхности суши, в озерах и у жерл гейзеров и вулканов. В пользу этого говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в "супе" первичного океана. О том же говорят генетики, недавно воскресившие геном "Луки", микроба-предка всей жизни на Земле.

Найлс и его коллеги нашли место, где похожие процессы могли происходить на поверхности Марса примерно в то же самое время, изучая снимки южного полушария красной планеты, полученные при помощи камер зонда MRO.

Как сегодня считают ученые, в далеком прошлом почти все северное полушарие Марса покрывал гигантский океан из жидкой воды, периодически замерзавший и таявший. На юге, в свою очередь, ученые не находили больших следов движения воды, что заставляло их считать, что воды там было значительно меньше.

С другой стороны, на южном полушарии планеты присутствуют самые древние образцы коры Марса, сформировавшиеся в то время, когда на его поверхности могла присутствовать жизнь, что заставляет ученых активно изучать их при помощи инструментов зондов на орбите красной планеты.

Внимание Найлса и его коллег привлекли необычные структуры в той части южного полушария Марса, где 13 лет назад совершил посадку марсоход "Спирит". Рядом с кратером Гусева, где работал этот ровер НАСА, находится так называемая впадина Эридана – несколько чашеобразных и достаточно глубоких провалов, соединенных относительно мелкими рвами.

Эти рвы, а также особые структуры на склонах этой впадины достаточно давно заставляют ученых считать, что в далеком прошлом впадина Эридана была очень крупным озером, сопоставимым по своим размерам и запасам воды с Каспийским морем. Когда атмосфера Марса начала испаряться в космос, это озеро или замерзло, или полностью "сбежало" в межпланетную среду.

Изучая химический и минеральный состав его дна, Найлс и его команда случайно натолкнулись на крайне интересное открытие. Оказалось, что в этом озере присутствовало большое количество гейзеров, покрывших дно впадины Эридана своеобразным "узором" из крупных булыжников, состоящих из серпентинов, алунитов и ярозитов – пород, формирующихся в геотермальных источниках на Земле.

Что еще интереснее, эти же породы содержали в себе большие количества железа, магния, калия и других элементов, которые сегодня считаются критически важными для зарождения жизни. Поэтому впадина Эридана, как считают ученые НАСА, сегодня является самым интересным кандидатом для поисков следов марсианской жизни и прототипом того, как выглядела "колыбель жизни" на юной Земле.