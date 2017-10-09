Фестиваль науки в Москве посетили более 860 тысяч человек

МОСКВА, 9 окт – РИА новости. С 6 по 8 октября в Москве прошел столичный этап VII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. За эти дни его мероприятия посетили более 860 тысяч человек.
Традиционно главное научно-просветительское событие года организует Правительство Москвы при поддержке Министерства образования и науки РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Фестиваль науки NAUKA0+ проходил на трех центральных площадках – Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне и на 90 площадках города: в вузах, музеях, научных центрах.
В рамках фестиваля, темой которого в этом году стали большие данные (BIG DATA), в Москве прошло около 3 тыс. мероприятий: лекции выдающихся ученых, интерактивные выставки, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы.выступление Стива Возняка, сооснователя компании Apple с лекцией про большие данные, искусственный интеллект и профессии будущего (при поддержке Postgres Professional), премьера премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, телемосты с космонавтами российского сегмента экипажа МКС – Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным, сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и учеными Антарктической научной станции. В роли лекторов выступили ученые с мировым именем из Великобритании, США, Китая, Германии, Норвегии и Израиля.
Во время online-трансляции телемоста с МКС космонавты ответили на самые интересные вопросы читателей РИА Новости, которые были собраны в группе медиагруппы в социальной сети ВК в рамках акции "Задай вопрос космонавту МКС". Руководитель отдела "Наука" РИА Новости Анна Урманцева задала вопросы читателей во время телемоста с МКС.
В рамках "Дней без турникетов" можно было бесплатно побывать там, куда обычно доступ ограничен или закрыт. Например, посетить завод "Микрон", где гости смогли увидеть современное производство электронных компонентов для цифровой экономики, побывать на экскурсиях по старейшему в России производстве зубных паст космического предприятия АО "СВОБОДА", Центру обработки данных, включающему два супервычислителя МГУ имени М.В. Ломоносова, "Ломоносов" и "Ломоносов-2", и многое другое.
Фестиваль науки ждут главные региональные площадки: Владивосток (27-29 октября) и Красноярск (1-2 декабря). Всего в празднике науки принимают участие более 80 регионов России. Вход на все мероприятия свободный. Ожидается, что в целом по России пройдет свыше пяти тысяч мероприятий в рамках Фестиваля науки, а его гостями в общей сложности станут более двух миллионов человек.
МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 2017.