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РИА Наука
РИА Наука

Фестиваль науки в Москве посетили более 860 тысяч человек

13:2609.10.2017
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© МГУ им.М.В.ЛомоносоваФестиваль науки в Москве (2017 год)Фестиваль науки в Москве (2017 год)
© МГУ им.М.В.Ломоносова

МОСКВА, 9 окт – РИА новости. С 6 по 8 октября в Москве прошел столичный этап VII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. За эти дни его мероприятия посетили более 860 тысяч человек.

Соучредитель компании Apple Стив Возняк на лекции в рамках VII Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ в Москве. 7 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В проведении фестиваля принимали участие ведущие вузы, научно-исследовательские центры, инновационные предприятия, колледжи и школы Москвы. Почетными гостями мероприятия стали министр образования и науки России Ольга Васильева, руководитель департамента науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин, Президент РАН академик Александр Сергеев, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Традиционно главное научно-просветительское событие года организует Правительство Москвы при поддержке Министерства образования и науки РФ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

© МГУФестиваль науки в Москве (2017 год)
© МГУ
Фестиваль науки в Москве (2017 год)

Фестиваль науки NAUKA0+ проходил на трех центральных площадках – Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне и на 90 площадках города: в вузах, музеях, научных центрах.

© МГУФестиваль науки в Москве (2017 год)
© МГУ
Фестиваль науки в Москве (2017 год)

В рамках фестиваля, темой которого в этом году стали большие данные (BIG DATA), в Москве прошло около 3 тыс. мероприятий: лекции выдающихся ученых, интерактивные выставки, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы.

Михаил Валентинович Ковальчук на фестивале в МГУ. 7 октября 2017
© РИА Новости
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Центральными событиями Всероссийского Фестиваля NAUKA0+ в Москве стали: лекция лауреата Нобелевской премии по химии Дана Шехтмана (Израиль) о квазипериодических кристаллах, за открытие которых он и получил самую престижную научную награду в 2011 году,  выступление Стива Возняка, сооснователя компании Apple с лекцией про большие данные, искусственный интеллект и профессии будущего (при поддержке Postgres Professional), премьера премьера VR-фильма "Сунгирь" про первых Homo sapiens в Европе, телемосты с космонавтами российского сегмента экипажа МКС – Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным, сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и учеными Антарктической научной станции. В роли лекторов выступили ученые с мировым именем из Великобритании, США, Китая, Германии, Норвегии и Израиля.

© МГУЛекция Стива Возняка в рамках Фестиваля науки (слева - Стив Возняк, справа - Олег Бартунов)
© МГУ
Лекция Стива Возняка в рамках Фестиваля науки (слева - Стив Возняк, справа - Олег Бартунов)

 

Во время online-трансляции телемоста с МКС космонавты ответили на самые интересные вопросы читателей РИА Новости, которые были собраны в группе медиагруппы в социальной сети ВК в рамках акции "Задай вопрос космонавту МКС". Руководитель отдела "Наука" РИА Новости  Анна Урманцева задала вопросы читателей во время телемоста с МКС.

Армен Мулкиджанян, профессор биологии из МГУ
© Фестиваль науки
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Самой масштабной частью фестиваля стала научно-популярная выставка, участие в которой приняли около 200 организаций: научно-исследовательские центры, музеи, наукограды, инновационные предприятия, академические институты, ведущие вузы, колледжи и школы Москвы. Гости выставки смогли принять участие в опытах и экспериментах в лабораториях, поверить знания в викторинах и конкурсах.

В рамках "Дней без турникетов" можно было бесплатно побывать там, куда обычно доступ ограничен или закрыт. Например, посетить завод "Микрон", где гости смогли увидеть современное производство электронных компонентов для цифровой экономики, побывать на экскурсиях по старейшему в России производстве зубных паст космического предприятия АО "СВОБОДА", Центру обработки данных, включающему два супервычислителя МГУ имени М.В. Ломоносова, "Ломоносов" и "Ломоносов-2", и многое другое.

© МГУФестиваль науки в Москве (2017 год)
© МГУ
Фестиваль науки в Москве (2017 год)

 

 Фестиваль науки ждут главные региональные площадки: Владивосток (27-29 октября)  и Красноярск (1-2 декабря). Всего в празднике науки принимают участие более 80 регионов России. Вход на все мероприятия свободный. Ожидается, что в целом по России пройдет свыше пяти тысяч мероприятий в рамках Фестиваля науки, а его гостями в общей сложности станут более двух миллионов человек.

МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ 2017.

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