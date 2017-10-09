Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер

СТОКГОЛЬМ, 9 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Нобелевская премия по экономике присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики, объявила Шведская королевская академия наук.

Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году в память о Нобеле.

Четыре из пяти премий – в области физиологии или медицины, физики, химии, литературы и экономики будут вручены в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается всегда в Осло и тоже 10 декабря.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США). В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек.

