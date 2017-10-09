Астрономы: мимо Земли пролетел астероид размером с "челябинский" метеорит

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Три часа назад с Землей разминулся небольшой астероид, похожий по своим размерам и траектории движения на прародителя метеорита, упавшего на Челябинск в феврале 2013 года, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Данный астероид был открыт обсерваторией Маунт-Леммон на прошлых выходных, и он получил имя 2017 TB1. По текущим оценкам ученых, его диаметр составляет от 27 до 67 метров, что примерно равно предположительным размерам астероида, взорвавшегося над Уралом зимой 2013 года.

Сегодня в 7 часов утра по Москве он сблизился с Землей на максимальное расстояние, соответствующее 34 дистанциям между Луной и нашей планетой, или 13,2 миллиона километров. Самая далекая точка его орбиты находится у внутренней границы главного пояса астероидов за орбитой Марса, на расстоянии примерно в 1,8 раза большем, чем дистанция между Солнцем и Землей, а самая ближняя к Солнцу – на примерно том же расстоянии, что и орбита Земли.

Этой точки, как показывают текущие расчеты ученых, он достиг 5 октября этого года, после чего он начал обратное путешествие в сторону Марса и пояса астероидов, встретившись с Землей. По расчетам астрономов, он вернется к нашей планете примерно через 600 дней. Данный астероид, как подчеркивают астрономы, не представляет угрозы для человечества и вероятность его столкновения с Землей фактически равна нулю в любом обозримом будущем.