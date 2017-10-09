Российские ученые создали препарат от лекарственно-устойчивого туберкулеза

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ученые компании "МТ-Медикалс" разработали отечественный препарат от туберкулеза с лекарственной устойчивостью. С помощью венчурного биотех-фонда Primer Capital, Министерства образования и науки России и частного инвестора препарат будет доработан до готовой лекарственной формы в 2017 году. Общая сумма вложений Primer Capital, Министерства образования и науки и частного инвестора составила 44 миллиона рублей.

© AP Photo / Mstyslav Chernov Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине © AP Photo / Mstyslav Chernov Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине

По данным последнего отчета Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в мире было зарегистрировано 10,4 миллиона новых случаев туберкулеза. Растет заболеваемость туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью, почти половина случаев которого приходится на Россию, Индию и Китай. Длительное отсутствие инновационных разработок в области фармакологического лечения туберкулеза закономерно привело к росту устойчивости бактерий к существующим препаратам. Разработка новых классов препаратов является одной из приоритетных задач в борьбе с резистентными формами этого социально значимого заболевания.

Компания "МТ-Медикалс" разработала высокоспецифичный ингибитор ферментов группы цитохрома Р450, которые участвуют в ключевых процессах жизнедеятельности патогенных микобактерий (Mycobactеrium tuberculоsis). Препарат уникальный, ни одно из используемых на сегодняшний день веществ для лечения туберкулеза в мире не направлено на данную мишень.

© Фото : CDC Public Health Image Library Рентгенограмма органов грудной клетки больного туберкулёзом легких с распадом © Фото : CDC Public Health Image Library Рентгенограмма органов грудной клетки больного туберкулёзом легких с распадом

Ферменты Р450 участвуют в биосинтезе компонентов клеточной стенки микобактерий — одного из основных защитных элементов данного микроорганизма. Клеточная стенка у туберкулезной палочки уникальна — она обеспечивает ее мощную защиту. Как считают ученые, ферменты Р450 вовлечены и в процесс успешного существования туберкулезной палочки в иммунных клетках человека — макрофагах. Поэтому нашей иммунной системе так сложно справиться с туберкулезом. Но такие же ферменты (Р450) есть и у человека: они отвечают за синтез стероидных гормонов, участвуют в метаболизме лекарственных веществ и синтезе желчных кислот. Самой сложной задачей для ученых было создать такое вещество, которое бы подавляло Р450 в микобактериях, но не воздействовало бы на человека.

И все же инновационное решение было найдено, российские ученые получили соединение с искомыми данными — по понятным причинам состав лекарства не разглашается.

"В результате ученые получили принципиально новый эффективный лекарственный препарат для терапии туберкулеза с меньшими побочными эффектами, который целенаправленно действует на мишень. Применение ингибитора P450 M. tuberculosis позволит значительно оптимизировать существующие схемы комбинированного приема лекарств в терапии резистентных форм туберкулеза, расширяя арсенал в персонализации лечения этого тяжелого заболевания", — говорит исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

Инвестиции будут направлены на разработку технологии получения готовой лекарственной формы, аналитических методов контроля качества и проведение доклинических исследований препарата.

"Компания "МТ-Медикалс" стала резидентом Фонда "Сколково" в 2016 году в результате победы (третье место) на конкурсе Startup Village 2016 и получила поддержку фонда в виде мини-гранта на подтверждение концепции исследований, отбор и изучение лидирующих лекарственных кандидатов. Это позволило вывести проект на новый уровень и привлечь инвестиции. Мы очень рады стремительному развитию компании. Эта сделка — один из успешных примеров взаимодействия различных элементов поддержки государства, институтов развития и частных инвесторов", — заключает Камила Зарубина, директор по акселерации кластера биологических и медицинских технологий Фонда "Сколково".