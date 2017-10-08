Спутник "Молния-1-44" сгорит в атмосфере, заявил эксперт

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Спутник связи двойного назначения "Молния-1-44", который был запущен в советское время, сгорит в атмосфере, долететь до Земли могут лишь его миниатюрные фрагменты, которые окажутся в океане, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Ранее на портале Satflare появилась информация о том, что "Молния-1-44" должна прекратить свое существование в районе 25 октября. В ряде СМИ заявили, что части полуторатонного спутника могут не сгореть в атмосфере и долететь до Земли.

"Спутники серии "Молния" запускались большими сериями, поэтому и сходят с орбиты довольно часто. Обычно они полностью разрушаются в атмосфере. До Земли могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 грамм", — сказал РИА Новости Железняков.

Эксперт уточнил, что всего в год сходит с орбиты около 50 спутников, 2-3 из которых — спутники "Молния", все их несгоревшие части приземляются в несудоходных районах Тихого океана.