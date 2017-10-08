Радиотелескопы и поиск инопланетян: история космического центра в Крыму

ЕВПАТОРИЯ, 8 окт — РИА Новости. Максим Грознов. Центр дальней космической связи появился в Евпатории в конце 1950-х годов, именно здесь была создана уникальная для тех времен база радиотелескопов, некоторые из них до сих пор выполняют задачи оборонного характера и исследуют дальний космос.

В 2014 году центр преобразован в командно-измерительный комплекс, сейчас он находится в составе Космических войск Воздушно-космических сил России и выполняет задачи, связанные с орбитальной группировкой ГЛОНАСС.

Корреспондент РИА Новости посетил комплекс в Евпатории и узнал, как в центре искали внеземные цивилизации, почему у радиотелескопа "Плутон" восемь антенн и откуда в музее военной части настольная лампа Юрия Гагарина.

Южные широты для космического центра

Евпаторию выбрали для создания центра дальней космической связи не случайно: южные широты и близость к экватору позволили расширить область видимости и слежения за космическими аппаратами. Решение о создании центра было принято в 1959 году.

Руководили проектом непосредственно отцы космической программы СССР – конструкторы Сергей Королев и Мстислав Келдыш. Ими была поставлена задача создать системы слежения и управления космическими аппаратами, они были необходимы для сопровождения аппаратов "Венера-1" и "Венера-2" по программе изучения Венеры. СССР в космической гонке опережал США, и необходимо было лидерство сохранить.

Такая система — радиотелескоп "Плутон" (система АДУ-1000) — была разработана и реализована за несколько месяцев и вступила в строй в 1960 году.

Радиотелескоп представляет собой восемь управляемых параболических антенн с общей площадью поверхности более 1000 квадратных метров. Применение восьми 16-метровых чаш антенн вместо одной большого диаметра позволило упростить конструкцию привода.

Нестандартные технические идеи

Полковник Сергей Кутнев, начальник штаба воинской части центра в 70-х годах, объясняет, что проектировать и создавать отдельные узлы антенны не было ни времени, ни возможности, поэтому родились нестандартные технические идеи.

"Восьмичашечная антенна – это гений Королева. Основание — поворотная система — была взята со списанного линкора (305-мм орудийных башен главного калибра), далее на ней укреплена ферма железнодорожного моста, которая была вывезена из Сибири, а сверху – подводная лодка. Далее на ней закрепили восемь чаш антенн", — рассказывает Кутнев.

В качестве несущей конструкции и оси для крепления и вращения антенных чаш использовался жесткий корпус подлодки итальянского производства, доставшейся СССР по репарации после войны, добавил ветеран центра.

Учитывая массивность конструкции (вращающиеся части каждой антенны весят 1,5 тысячи тонн), необходимо было создать под ней мощный фундамент. Глубина залегания бетонного фундамента под антенной превышает 20 метров, рассказал Кутнев.

Сегодня система "Плутон" не эксплуатируется, так как аналогичные задачи решают новые устройства на принципиально другой элементной базе.

Один из крупнейших в мире радиотелескопов

Гигантская чаша антенны радиотелескопа РТ-70 заметна еще за несколько километров до комплекса. РТ-70, введенный в строй в 1978 году, является одним из крупнейших в мире радиотелескопов такого размера чаши, который может вращаться в двух плоскостях.

Площадь поверхности чаши превышает 2,5 тысячи квадратных метров, диаметр — 70 метров. Для обслуживания механизмов на антенне предусмотрен специальный лифт. На высоте нескольких десятков метров находится система градирен для охлаждения сильно нагреваемых элементов излучателей сигнала высокой мощности. Объект был полностью рассчитан в проектном институте в Ленинграде. Конструкция радиотелескопа даже сегодня отвечает современным требованиям, рассказывает заместитель начальника отдела обслуживания РТ-70 Руслан Хуторной.

Инструмент — так его называют военные – находится на отдельной площадке центра. Именно с помощью него стали возможны фундаментальные научные исследования дальнего космоса, рассказывает Хуторной.

"Наши средства позволяют уверенно работать в пределах Солнечной системы. Расстояние уверенной передачи и приема сигнала – до 5 миллиардов километров", — говорит он.

Поиски внеземных цивилизаций

РТ-70 использовался в проектах изучения Венеры, Марса, кометы Галлея, в программе "Вояджер", а также для изучения дальнего космоса. В частности, радиотелескоп использовали для поиска внеземных цивилизаций.

"Сигнал большой мощности – именно такой возможно отсылать с помощью РТ-70 узким пучком посылался в те районы (космоса), где наиболее благоприятны были условия для существования жизни. Это был прогноз ученых. Я точно знаю, что в район альфа созвездия Кассиопеи посылали сигнал. К сожалению, ответа получено не было", — рассказал Кутнев.

В СССР планировалось ввести в строй еще два аналогичных устройства, но построен был лишь один — в районе Уссурийска на Дальнем Востоке. Такой существенный разнос радиотелескопов позволяет с максимальной точностью определять расстояние до исследуемого объекта, его скорость и другие параметры.

Сейчас РТ-70 требует модернизации, Роскосмос готовит такую программу на 2018 год.

"Масштабная программа модернизации коснется, прежде всего, программно-аппаратного комплекса, который за эти годы устарел. Однако сама антенна, ее механическая часть остается работоспособной", — объясняет Хуторной.

Управление орбитальной группировкой ГЛОНАСС

После возвращения Крыма в состав России Центр дальней космической связи был преобразован в командно-измерительный комплекс Космических войск России. С этого момента здесь проводится модернизация технического и научного оборудования.

Одной из первых систем, появившихся в центре в декабре 2014 году, стала "помехоустойчивая беззапросная информационно-вычислительная система", позволяющая отслеживать и корректировать программно-временные задачи для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Система позволяет собирать необходимую информацию с орбитальной группировки, сопоставлять ее с данными аналогичных систем, расположенных в других районах страны, и корректировать точность измерений и координат, объясняет командир комплекса — войсковой части 81415 полковник Роман Винокуров.

"С каждым появлением новой станции в системе ГЛОНАСС улучшается точность определения координат. Система также позволяет определять положение в системе GPS. Одна из таких систем позволила в 2014 году определить погрешности в системе GPS", — рассказывает Винокуров.

По его словам, такая погрешность в системе GPS могла приводить к тому, что самолет заходил на посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня на орбите работают 25 космических аппаратов группировки ГЛОНАСС, этого более чем достаточно для полного покрытия поверхности Земли и точного определения координат объектов", — объясняет Винокуров.

Командно-измерительный комплекс в Евпатории активно пополняется новейшими системами, предназначенными для получения телеметрической информации от космических аппаратов и управления орбитальной группировкой ГЛОНАСС. На территории комплекса уже развернуто более десяти новых измерительных систем и комплексов, работа по их настройке и вводу в эксплуатацию продолжается.

© РИА Новости / Максим Грознов Стол Сергея Королева и лампа Юрия Гагарина в музее военной части командно-измерительного комплекса в Евпатории © РИА Новости / Максим Грознов Стол Сергея Королева и лампа Юрия Гагарина в музее военной части командно-измерительного комплекса в Евпатории

Лампа Гагарина и всевидящее "Око"

В музее командно-измерительного комплекса бережно хранят вещи, связанные с работой центра с момента его создания. Здесь, например, находится капсула – спускаемый аппарат, использованный для возвращения космонавтов на Землю. Рядом хранятся космические телескопы, устанавливаемые на кораблях, спасательные капсулы, системы управления, советские ЭВМ, предназначенные для расчета необходимых характеристик и обработки данных.

В музее хранятся и антенны, которые использовались для слежения за первыми космическими аппаратами, в том числе антенна системы "Заря", которая обеспечивала связь с Юрием Гагариным во время его первого полета.

В отдельном помещении расположен аппарат системы "Око" — система, которая развертывалась и работала на орбите и с помощью инфракрасных фотокамер отслеживала возможные старты баллистических ракет противника.

"Таких аппаратов на орбите было развернуто четыре, этого было достаточно, чтобы обеспечивать безопасность", — рассказывает Винокуров.

Среди важных экспонатов музея – стол, за которым работал Сергей Королев (центр управления полетов длительное время располагался именно в Крыму), а также настольная эбонитовая лампа, которой пользовался Гагарин.

В связи с празднованием 60-летнего юбилея полета первого искусственного спутника Земли на территории части 10 октября планируют открыть бюст Юрию Гагарину.

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