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Радиотелескопы и поиск инопланетян: история космического центра в Крыму

10:4108.10.2017
0810
© РИА Новости / Максим ГрозновЦентр дальней космической связи в ЕвпаторииЦентр дальней космической связи в Евпатории
© РИА Новости / Максим Грознов

ЕВПАТОРИЯ, 8 окт — РИА Новости. Максим Грознов. Центр дальней космической связи появился в Евпатории в конце 1950-х годов, именно здесь была создана уникальная для тех времен база радиотелескопов, некоторые из них до сих пор выполняют задачи оборонного характера и исследуют дальний космос.

В 2014 году центр преобразован в командно-измерительный комплекс, сейчас он находится в составе Космических войск Воздушно-космических сил России и выполняет задачи, связанные с орбитальной группировкой ГЛОНАСС.

Корреспондент РИА Новости посетил комплекс в Евпатории и узнал, как в центре искали внеземные цивилизации, почему у радиотелескопа "Плутон" восемь антенн и откуда в музее военной части настольная лампа Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Максим Грознов Командный пункт управления командно-измерительного комплекса в Евпатории
© РИА Новости / Максим Грознов
Командный пункт управления командно-измерительного комплекса в Евпатории

Южные широты для космического центра

ОАО РКК Энергия им.С.П.Королева. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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"Энергия" открывает центр виртуального проектирования космических кораблей
Евпаторию выбрали для создания центра дальней космической связи не случайно: южные широты и близость к экватору позволили расширить область видимости и слежения за космическими аппаратами. Решение о создании центра было принято в 1959 году.

Руководили проектом непосредственно отцы космической программы СССР – конструкторы Сергей Королев и Мстислав Келдыш. Ими была поставлена задача создать системы слежения и управления космическими аппаратами, они были необходимы для сопровождения аппаратов "Венера-1" и "Венера-2" по программе изучения Венеры. СССР в космической гонке опережал США, и необходимо было лидерство сохранить.

© РИА Новости / Максим Грознов Командный пункт управления командно-измерительного комплекса в Евпатории
© РИА Новости / Максим Грознов
Командный пункт управления командно-измерительного комплекса в Евпатории

Такая система — радиотелескоп "Плутон" (система АДУ-1000) — была разработана и реализована за несколько месяцев и вступила в строй в 1960 году.

Радиотелескоп представляет собой восемь управляемых параболических антенн с общей площадью поверхности более 1000 квадратных метров. Применение восьми 16-метровых чаш антенн вместо одной большого диаметра позволило упростить конструкцию привода.

Взгляд с орбиты: необычные космические явления
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman TkachenkoЗонд Juno передал на Землю новую порцию фотографий, полученных в ходе третьего сближения с планетой-гигантом. На одной из них можно увидеть Великое красное пятно – "вечный" гигантский ураган на экваторе Юпитера.Великое пятно Юпитера, снятое зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko
Зонд Juno передал на Землю новую порцию фотографий, полученных в ходе третьего сближения с планетой-гигантом. На одной из них можно увидеть Великое красное пятно – "вечный" гигантский ураган на экваторе Юпитера.
© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийРассвет на орбите сфотографировал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.Рассвет на орбите снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
Рассвет на орбите сфотографировал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
© Фото : Роскосмос/Сергей РыжиковВпервые за время работы экипажа МКС-49/50 на орбите берега Антарктиды показались сквозь одеяло облаков, а космонавту Сергею Рыжикову удалось запечатлеть этот момент.Берега Антарктиды снятые космонавтом Роскосмоса Сергеем Рыжиковым
© Фото : Роскосмос/Сергей Рыжиков
Впервые за время работы экипажа МКС-49/50 на орбите берега Антарктиды показались сквозь одеяло облаков, а космонавту Сергею Рыжикову удалось запечатлеть этот момент.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteАстрономы из США обнаружили признаки того, что Мимас, "звезда смерти" Солнечной системы и ближайшая к Сатурну планета, может таить в себе подледный океан. Как надеются планетологи, новые данные с "Кассини", которому осталось проработать на орбите Сатурна менее года, помогут понять, так ли это или нет.Мимас - спутник Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Астрономы из США обнаружили признаки того, что Мимас, "звезда смерти" Солнечной системы и ближайшая к Сатурну планета, может таить в себе подледный океан. Как надеются планетологи, новые данные с "Кассини", которому осталось проработать на орбите Сатурна менее года, помогут понять, так ли это или нет.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту, незадолго до первого "нырка" через кольца планеты-гиганта.Фотография Сатурна, полученная «Кассини» на новой орбите
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту, незадолго до первого "нырка" через кольца планеты-гиганта.
© ESA/Hubble & NASA // Judy SchmidtОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы, невозможно высокая яркость которой нарушает представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов.Галактика RX J1140.1+0307 в созвездии Девы
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы, невозможно высокая яркость которой нарушает представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов.
© Фото : NASA/SDOОбсерватория солнечной динамики НАСА 1 сентября получила снимок двойного затмения - момента, когда тени Луны и Земли проходили по солнечному диску.Обсерватория SDO зафиксировала двойное затмение
© Фото : NASA/SDO
Обсерватория солнечной динамики НАСА 1 сентября получила снимок двойного затмения - момента, когда тени Луны и Земли проходили по солнечному диску.
© Фото : NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил на поверхности Нептуна необычное темное пятно, которое может оказаться гигантским ураганом наподобие "Великого красного пятна" Юпитера. По мнению ученых, такие ураганы представляют собой гигантскую воронку из вращающихся замороженных кристаллов метана, и на Нептуне они живут гораздо меньше, чем на Юпитере,- всего лишь месяцы, а не десятки лет.Темное пятно на поверхности Нептуна, открытое Хабблом
© Фото : NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)
Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил на поверхности Нептуна необычное темное пятно, которое может оказаться гигантским ураганом наподобие "Великого красного пятна" Юпитера. По мнению ученых, такие ураганы представляют собой гигантскую воронку из вращающихся замороженных кристаллов метана, и на Нептуне они живут гораздо меньше, чем на Юпитере,- всего лишь месяцы, а не десятки лет.
© NASAХорошо сохранившийся безымянный кратер на поверхности Марса.Поверхность Марса
© NASA
Хорошо сохранившийся безымянный кратер на поверхности Марса.
© NASA / JPL/University of ArizonaНа этой фотографии кратера на Марсе, полученной зондом MRO, видны различные типы пород. Благодаря камнепадам и лавинам склоны кратеров очищаются от пыли, открывая взгляду множество текстур и оттенков.Поверхность Марса
© NASA / JPL/University of Arizona
На этой фотографии кратера на Марсе, полученной зондом MRO, видны различные типы пород. Благодаря камнепадам и лавинам склоны кратеров очищаются от пыли, открывая взгляду множество текстур и оттенков.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSМарсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на склонах горы Шарп в кратере Гейл на Марсе. Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как вода исчезла с ее поверхности и как Марс превратился из аналога Земли в сухое и холодное место.Фиолетовые булыжники, открытые марсоходом Curiosity
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на склонах горы Шарп в кратере Гейл на Марсе. Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как вода исчезла с ее поверхности и как Марс превратился из аналога Земли в сухое и холодное место.
© NASA / JHUAPL / SwRIФотографии Плутона, переданные на землю зондом New Horizons, позволили ученым узнать много нового об этой карликовой планете. Снимки зонда зафиксировали, что в зависимости от угла обзора и освещенности яркость слоев дымки в атмосфере Плутона нестабильна. Ученые полагают, что колебания яркости могут быть связаны с атмосферными гравитационными волнами.Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / JHUAPL / SwRI
Фотографии Плутона, переданные на землю зондом New Horizons, позволили ученым узнать много нового об этой карликовой планете. Снимки зонда зафиксировали, что в зависимости от угла обзора и освещенности яркость слоев дымки в атмосфере Плутона нестабильна. Ученые полагают, что колебания яркости могут быть связаны с атмосферными гравитационными волнами.
© Фото : ISAS / JAXAЗонд "Акацуки" увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры. Она движется с огромной скоростью — 360 километров в час – через верхние слои атмосферы, но при этом остается "стоячей" для наблюдателей в космосе.Японский зонд Ацацуки передал с орбиты фотографии Венеры
© Фото : ISAS / JAXA
Зонд "Акацуки" увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры. Она движется с огромной скоростью — 360 километров в час – через верхние слои атмосферы, но при этом остается "стоячей" для наблюдателей в космосе.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAС того момента, когда зонд Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно.Карликовая планета Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
С того момента, когда зонд Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно.
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Нестандартные технические идеи

Первый искусственный спутник Земли. Архивное фото
© РИА Новости
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Спутник бросает тень: что и откуда знало ЦРУ о космической программе СССР
Полковник Сергей Кутнев, начальник штаба воинской части центра в 70-х годах, объясняет, что проектировать и создавать отдельные узлы антенны не было ни времени, ни возможности, поэтому родились нестандартные технические идеи.

"Восьмичашечная антенна – это гений Королева. Основание — поворотная система — была взята со списанного линкора (305-мм орудийных башен главного калибра), далее на ней укреплена ферма железнодорожного моста, которая была вывезена из Сибири, а сверху – подводная лодка. Далее на ней закрепили восемь чаш антенн", — рассказывает Кутнев.

В качестве несущей конструкции и оси для крепления и вращения антенных чаш использовался жесткий корпус подлодки итальянского производства, доставшейся СССР по репарации после войны, добавил ветеран центра.

Учитывая массивность конструкции (вращающиеся части каждой антенны весят 1,5 тысячи тонн), необходимо было создать под ней мощный фундамент. Глубина залегания бетонного фундамента под антенной превышает 20 метров, рассказал Кутнев.

Сегодня система "Плутон" не эксплуатируется, так как аналогичные задачи решают новые устройства на принципиально другой элементной базе.

© РИА Новости / Максим ГрозновАнтенна системы "Заря"
© РИА Новости / Максим Грознов
Антенна системы "Заря"

Один из крупнейших в мире радиотелескопов

Крупнейший радиотелескоп мира Аресибо в Пуэрто-Рико
© AP Photo / Tomas van Houtryve
Ученые: ураган "Мария" повредил крупнейший радиотелескоп мира
Гигантская чаша антенны радиотелескопа РТ-70 заметна еще за несколько километров до комплекса. РТ-70, введенный в строй в 1978 году, является одним из крупнейших в мире радиотелескопов такого размера чаши, который может вращаться в двух плоскостях.

Площадь поверхности чаши превышает 2,5 тысячи квадратных метров, диаметр — 70 метров. Для обслуживания механизмов на антенне предусмотрен специальный лифт. На высоте нескольких десятков метров находится система градирен для охлаждения сильно нагреваемых элементов излучателей сигнала высокой мощности. Объект был полностью рассчитан в проектном институте в Ленинграде. Конструкция радиотелескопа даже сегодня отвечает современным требованиям, рассказывает заместитель начальника отдела обслуживания РТ-70 Руслан Хуторной.

Инструмент — так его называют военные – находится на отдельной площадке центра. Именно с помощью него стали возможны фундаментальные научные исследования дальнего космоса, рассказывает Хуторной.

"Наши средства позволяют уверенно работать в пределах Солнечной системы. Расстояние уверенной передачи и приема сигнала – до 5 миллиардов километров", — говорит он.

Лучшие астрономические фото года
© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.Работа фотографа Haitong Yu A Battle We Are Losing, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.Работа фотографа Beate Behnke Reflection, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.Работа фотографа Avani Soares Brief Rotation of Mount Olympus, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.Работа фотографа Derek Burdeny Beautiful Tromso, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.Работа фотографа Paul Andrew Eastern Prominence, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.Работа фотографа Brandon Yoshizawa Fall Milk, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.Работа фотографа Michael Wilkinson Ghostly Sun, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.Работа фотографа Yulia Zhulikova Auroral Crown, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.Работа фотографа Chris Heapy Sh2-249 Jellyfish Nebula, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.Работа фотографа Dani Caxete ISS Daylight Transit, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.Работа фотографа Andrew Whyte The Lost Hour, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.Работа фотографа Derek Robson Near Earth Object 164121 (2003 YT1), вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.Работа фотографа Maciej Zapior Solar Trails above the Telescope, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.Работа фотографа Warren Keller NGC 2023, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.Работа фотографа Nicholas Roemmelt Mr. Big Dipper, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.Работа фотографа Bernard Miller NGC 7331 - The Deer Lick Group, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.Работа фотографа Tommy Eliassen The Blue Hour, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.Работа фотографа Prisca Law Hustle and Peaceful, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.Работа фотографа Giorgia Hofer Super Moon, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.Работа фотографа Rob Bowes Shooting Star and Jupiter, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.
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Поиски внеземных цивилизаций

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO
Астрономы подтвердили внеземную сущность "радиосигналов пришельцев"
РТ-70 использовался в проектах изучения Венеры, Марса, кометы Галлея, в программе "Вояджер", а также для изучения дальнего космоса. В частности, радиотелескоп использовали для поиска внеземных цивилизаций.

"Сигнал большой мощности – именно такой возможно отсылать с помощью РТ-70 узким пучком посылался в те районы (космоса), где наиболее благоприятны были условия для существования жизни. Это был прогноз ученых. Я точно знаю, что в район альфа созвездия Кассиопеи посылали сигнал. К сожалению, ответа получено не было", — рассказал Кутнев.

© РИА Новости / Максим Грознов Cистема "Плутон" АДУ-1000
© РИА Новости / Максим Грознов
Cистема "Плутон" АДУ-1000

В СССР планировалось ввести в строй еще два аналогичных устройства, но построен был лишь один — в районе Уссурийска на Дальнем Востоке. Такой существенный разнос радиотелескопов позволяет с максимальной точностью определять расстояние до исследуемого объекта, его скорость и другие параметры.

Сейчас РТ-70 требует модернизации, Роскосмос готовит такую программу на 2018 год.

"Масштабная программа модернизации коснется, прежде всего, программно-аппаратного комплекса, который за эти годы устарел. Однако сама антенна, ее механическая часть остается работоспособной", — объясняет Хуторной.

 

© РИА Новости / Максим ГрозновРадиотелескоп РТ-70
© РИА Новости / Максим Грознов
Радиотелескоп РТ-70

Управление орбитальной группировкой ГЛОНАСС

Портативный лоцманский навигатор на базе системы Глонасс. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС
После возвращения Крыма в состав России Центр дальней космической связи был преобразован в командно-измерительный комплекс Космических войск России. С этого момента здесь проводится модернизация технического и научного оборудования.

Одной из первых систем, появившихся в центре в декабре 2014 году, стала "помехоустойчивая беззапросная информационно-вычислительная система", позволяющая отслеживать и корректировать программно-временные задачи для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Система позволяет собирать необходимую информацию с орбитальной группировки, сопоставлять ее с данными аналогичных систем, расположенных в других районах страны, и корректировать точность измерений и координат, объясняет командир комплекса — войсковой части 81415 полковник Роман Винокуров.

"С каждым появлением новой станции в системе ГЛОНАСС улучшается точность определения координат. Система также позволяет определять положение в системе GPS. Одна из таких систем позволила в 2014 году определить погрешности в системе GPS", — рассказывает Винокуров.

Командный пункт управления ГЛОНАСС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Точность навигаторов ГЛОНАСС увеличат до нескольких сантиметров
По его словам, такая погрешность в системе GPS могла приводить к тому, что самолет заходил на посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня на орбите работают 25 космических аппаратов группировки ГЛОНАСС, этого более чем достаточно для полного покрытия поверхности Земли и точного определения координат объектов", — объясняет Винокуров.

Командно-измерительный комплекс в Евпатории активно пополняется новейшими системами, предназначенными для получения телеметрической информации от космических аппаратов и управления орбитальной группировкой ГЛОНАСС. На территории комплекса уже развернуто более десяти новых измерительных систем и комплексов, работа по их настройке и вводу в эксплуатацию продолжается.

 

© РИА Новости / Максим Грознов Стол Сергея Королева и лампа Юрия Гагарина в музее военной части командно-измерительного комплекса в Евпатории
© РИА Новости / Максим Грознов
Стол Сергея Королева и лампа Юрия Гагарина в музее военной части командно-измерительного комплекса в Евпатории

Лампа Гагарина и всевидящее "Око"

Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коротченко: "всевидящее око" России отследит пуски любых ракет
В музее командно-измерительного комплекса бережно хранят вещи, связанные с работой центра с момента его создания. Здесь, например, находится капсула – спускаемый аппарат, использованный для возвращения космонавтов на Землю. Рядом хранятся космические телескопы, устанавливаемые на кораблях, спасательные капсулы, системы управления, советские ЭВМ, предназначенные для расчета необходимых характеристик и обработки данных.

В музее хранятся и антенны, которые использовались для слежения за первыми космическими аппаратами, в том числе антенна системы "Заря", которая обеспечивала связь с Юрием Гагариным во время его первого полета.

В отдельном помещении расположен аппарат системы "Око" — система, которая развертывалась и работала на орбите и с помощью инфракрасных фотокамер отслеживала возможные старты баллистических ракет противника.

"Таких аппаратов на орбите было развернуто четыре, этого было достаточно, чтобы обеспечивать безопасность", — рассказывает Винокуров.

Среди важных экспонатов музея – стол, за которым работал Сергей Королев (центр управления полетов длительное время располагался именно в Крыму), а также настольная эбонитовая лампа, которой пользовался Гагарин.

В связи с празднованием 60-летнего юбилея полета первого искусственного спутника Земли на территории части 10 октября планируют открыть бюст Юрию Гагарину.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

© РИА Новости / Максим ГрозновОрбитальный спутник системы "Око"
© РИА Новости / Максим Грознов
Орбитальный спутник системы "Око"
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